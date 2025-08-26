"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов

https://ria.ru/20250826/aeroflot-2037586996.html

Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений воздушного пространства в ряде регионов РФ во вторник, сообщил перевозчик.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений воздушного пространства в ряде регионов РФ во вторник, сообщил перевозчик."В связи с вводом утром 26 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в ряде аэропортов центральной России, в "Пулково" (с 4.55 до 7.50 мск), а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", - говорится в сообщении.Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах."Пассажирам отменённых рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов", - добавляется в сообщении.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

