"Волосы долой и в монастырь": воспитание по методу Ростроповича-Вишневской
М. Ростропович и Г.Вишневская во время пресс-конференции в Москве
М. Ростропович и Г.Вишневская во время пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Золотая пара советской культуры умела покорила сердца людей по всему миру. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович казались воплощением идеальной семьи — талант, слава, достаток, взаимная любовь. Но что происходило за закрытыми дверями их дома? Почему богатые и знаменитые родители отправили дочерей в монастырь? И что рассказывали повзрослевшие Ольга и Елена о методах воспитания своих легендарных родителей?
Четыре дня до загса
История их знакомства стала легендой. В 1955 году на приеме в "Метрополе" 28-летний виолончелист Мстислав Ростропович увидел спускающуюся по лестнице Галину Вишневскую, которая была старше его на полгода. Любовь с первого взгляда, цветы и обожаемые ею соленые огурцы в гостиничном номере, плащ под ноги в лужу — все как в романе.
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Прага, 1965 год
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Прага, 1965 год
Через четыре дня после знакомства они поженились. Галина ради этого бросила мужа Марка Рубина, с которым прожила десять лет. Рубин был директором Ленинградского театра оперетты, зрелым состоявшимся мужчиной, старше ее на 22 года. Ростропович не собирался делить возлюбленную ни с кем — он должен был стать единственным.
Брак продлился 52 года до смерти Мстислава в 2007 году. Внешне — образцовая семья. Но воспитание дочерей в этой семье имело свои особенности.
Оперная певица Галина Вишневская и виолончелист, дирижер, пианист Мстислав Ростропович в Московской консерватории имени П.И. Чайковского
Оперная певица Галина Вишневская и виолончелист, дирижер, пианист Мстислав Ростропович в Московской консерватории имени П.И. Чайковского
Казарменная дисциплина
В 1956 году родилась Ольга, в 1958-м — Елена. С первых лет девочки усвоили главное правило дома: когда родители репетируют, нужна абсолютная тишина. Любое непослушание вызывало гнев отца.
Методы воспитания поражали даже близких друзей семьи. В 3 года дочери уже стирали свою одежду, в 6 — готовили простые блюда. За опоздания и провинности наказания были суровыми. Когда Елена задержалась после прогулки, Вишневская в сердцах отрезала ей длинную косу, а Ростропович велел целый год носить только школьную форму.
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская с дочерьми, 1969 год
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская с дочерьми, 1969 год
Модная одежда находилась под запретом. Никаких школьных вечеров, джинсов, платьев выше колена. Один эпизод особенно врезался в память девочек. Вишневская привезла им из-за границы "дефицитные" джинсы — дочери были в восторге. Но когда Ростропович увидел их в "западной одежде", пришел в ярость. Джинсы он демонстративно сжег на веранде, не обращая внимания на слезы детей.
"Для него такие вещи были неприемлемы", — вспоминали позже знакомые семьи. Галина не разделяла категоричность мужа, но никогда не спорила с ним при детях.
Оперная певица Вишневская и виолончелист Ростропович дома с дочерьми
Оперная певица Вишневская и виолончелист Ростропович дома с дочерьми
От звезд до изгоев
Политическая катастрофа началась в 1969 году, когда Ростропович приютил на своей даче писателя-диссидента Александра Солженицына. Реакция властей была мгновенной и беспощадной.
С 1971 года супругам запретили зарубежные гастроли, ограничили выступления в Москве и Ленинграде. КГБ установил слежку, оказывал давление на друзей и коллег. Некогда любимые артисты превратились в изгоев советской системы.
Оперная певица Галина Вишневская и ее муж дирижер Мстислав Ростропович
Оперная певица Галина Вишневская и ее муж дирижер Мстислав Ростропович
В 1974 году семья покинула СССР — официально на гастроли, фактически в длительное изгнание. Домой они больше не вернулись. Но худшее было впереди.
В 1978 году последовал окончательный удар — их лишили советского гражданства за "систематические действия, наносящие ущерб престижу СССР". Официальная формулировка звучала как приговор: "идеологические перебежчики". Советская пресса клеймила их как предателей родины. Только в 1990 году, через 12 лет изгнания, им вернули гражданство.
Галина Вишневская и ее старшая дочь Ольга Ростропович. 70-е годы
Галина Вишневская и ее старшая дочь Ольга Ростропович. 70-е годы
Монастырь вместо дворца
Когда в 1974 году семья переехала в Лондон, были возможности обеспечить дочерям роскошную жизнь — деньги, связи, лучшие учебные заведения.
Родители выбрали другой путь. 18-летнюю Ольгу и 16-летнюю Елену отправили в монастырь-пансион в Лозанне. Строгий католический пансион с аскетичными условиями, где девушки изучали музыку и языки под присмотром монахинь.
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская
Решение объяснялось желанием "защитить от западных соблазнов" и "дать дисциплину в новой среде". Но сами дочери, как рассказывали позже в кулуарах, восприняли это болезненно.
"Чувствовала себя отвергнутой родителями, которые могли обеспечить роскошную жизнь", — делилась впоследствии Ольга с близкими. Елена адаптировалась лучше, но разрыв с семьей переживала тяжело.
Через 2 года сестер перевели в музыкальный университет Нью-Йорка. К тому времени они уже не стремились к развлечениям — полностью сосредоточились на учебе.
Дирижер Мстислав Ростропович с супругой Галиной Вишневской
Дирижер Мстислав Ростропович с супругой Галиной Вишневской
Война отца с дочерью
Самый болезненный конфликт разгорелся между Ростроповичем и старшей дочерью. Ольга училась игре на виолончели, но понимала — уровня отца ей не достичь. Тогда она выбрала преподавательскую карьеру.
Реакция Мстислава была жестокой. Он воспринял решение дочери как предательство дела всей жизни. Ростропович отобрал у Ольги подаренную ей виолончель и прекратил всякое общение.
Галина Павловна Вишневская, Мстислав Леопольдович Ростропович, Юрий Владимирович Никулин
Галина Павловна Вишневская, Мстислав Леопольдович Ростропович, Юрий Владимирович Никулин
Несколько лет между отцом и дочерью стояла стена молчания. Примирение произошло только после того, как Ольга по совету священника позвонила папе и попросила прощения.
"Конфликт оставил глубокую травму, — признавалась она в интервью много лет спустя. — Чувствовала себя недостойной из-за постоянных сравнений с отцом".
Церемония открытия мемориальной доски оперной певице Галине Вишневской и музыканту Мстиславу Ростроповичу на доме 13 в Газетном переулке в Москве
Церемония открытия мемориальной доски оперной певице Галине Вишневской и музыканту Мстиславу Ростроповичу на доме 13 в Газетном переулке в Москве
Судьбы повзрослевших детей
Елена вышла замуж дважды, родила четверых детей. Старшая дочь Анастасия стала художницей, Александр — музыкантом, Иван выбрал медицину, Сергей — кино. Сегодня Елена возглавляет фонд "За здоровье и будущее детей" и ассоциацию "Вишневская-Ростропович".
Ольга после развода одна растила двух сыновей — Олега и Мстислава. После смерти отца выполнила его последнюю просьбу и вернулась в Россию. Возглавила музыкальный фонд имени Ростроповича, а после смерти матери в 2012 году — Центр оперы Галины Вишневской.
Оперная певица Галина Вишневская и ее муж дирижер Мстислав Ростропович
Оперная певица Галина Вишневская и ее муж дирижер Мстислав Ростропович
Правда спустя годы
В последние годы жизни Вишневская, как вспоминали близкие, признавалась в сожалениях о чрезмерной строгости. "Не имела права быть настолько суровой", — говорила она, с болью вспоминая эпизод с обрезанной косой.
Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович и Мстислав Ростропович в Большом зале Московской консерватории. 1973 год
Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович и Мстислав Ростропович в Большом зале Московской консерватории. 1973 год
Сами дочери публично старались не критиковать родителей. "Все хорошее достигли благодаря маме и папе", — подчеркивали они в интервью. Но в узком кругу, по словам знакомых семьи, признавались: методы воспитания были "почти казарменными".
История с монастырем особенно долго не давала покоя Ольге. "Это воспринималось как наказание, — рассказывали друзья семьи. При их возможностях девочки могли жить совсем по-другому.
Вишневская и Ростропович поздравляют Солженицына и Светлову
Вишневская и Ростропович поздравляют Солженицына и Светлову
Золотая пара советской культуры оставила миру великое наследие. Но семейная история Ростроповича-Вишневской показывает: даже в самых талантливых семьях родительская любовь может принимать суровые формы.