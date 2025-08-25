Рейтинг@Mail.ru
10:15 25.08.2025
В Женеве пройдет встреча представителей Ирана и "евротройки"
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Назначенная на 26 августа встреча представителей Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Женеве, иранскую делегацию возглавит замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim. На минувшей неделе внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило, что глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции Жан-Ноэлем Барро, ФРГ - Йоханном Вадефулем, Великобритании - Дэвидом Лэмми и главой европейской дипломатии Каей Каллас договорились провести встречу на уровне заместителей глав МИД во вторник, 26 августа. "Переговоры Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерному вопросу пройдут завтра в Женеве... Глава иранской делегации на переговорах в Женеве - Маджид Тахт-Раванчи", - говорится в сообщении агентства. На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм snapback, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований. Иранское агентство Tasnim ранее передавало, что "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) своими действиями и заявлениями в поддержку израильского нападения на Иран в июне, а также систематическим невыполнением принципов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) практически вышла из договора. В конце июля МИД Германии сообщил, что "евротройка" во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия". Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана. Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Назначенная на 26 августа встреча представителей Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Женеве, иранскую делегацию возглавит замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim.
На минувшей неделе внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило, что глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции Жан-Ноэлем Барро, ФРГ - Йоханном Вадефулем, Великобритании - Дэвидом Лэмми и главой европейской дипломатии Каей Каллас договорились провести встречу на уровне заместителей глав МИД во вторник, 26 августа.
"Переговоры Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерному вопросу пройдут завтра в Женеве... Глава иранской делегации на переговорах в Женеве - Маджид Тахт-Раванчи", - говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм snapback, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований.
Иранское агентство Tasnim ранее передавало, что "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) своими действиями и заявлениями в поддержку израильского нападения на Иран в июне, а также систематическим невыполнением принципов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) практически вышла из договора.
В конце июля МИД Германии сообщил, что "евротройка" во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия".
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
