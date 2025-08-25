В Женеве пройдет встреча представителей Ирана и "евротройки"
Tasnim: встреча представителей Ирана и "евротройки" пройдет 26 августа в Женеве
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Назначенная на 26 августа встреча представителей Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Женеве, иранскую делегацию возглавит замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Tasnim.
На минувшей неделе внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило, что глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции Жан-Ноэлем Барро, ФРГ - Йоханном Вадефулем, Великобритании - Дэвидом Лэмми и главой европейской дипломатии Каей Каллас договорились провести встречу на уровне заместителей глав МИД во вторник, 26 августа.
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
29 января, 20:48
"Переговоры Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерному вопросу пройдут завтра в Женеве... Глава иранской делегации на переговорах в Женеве - Маджид Тахт-Раванчи", - говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм snapback, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований.
Иранское агентство Tasnim ранее передавало, что "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) своими действиями и заявлениями в поддержку израильского нападения на Иран в июне, а также систематическим невыполнением принципов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) практически вышла из договора.
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.