В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.В день празднования Дня независимости Украины сотрудники военкомата нанесли детскому тренеру множественные травмы головы, от которых тот скончался, сообщил в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - написал депутат.По данным украинского издания "Страна.ua", сегодня, 25 августа, сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска открыл огонь по убегавшему от него гражданина, однако тот все равно убежал.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

