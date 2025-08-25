Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037548775.html
В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера - РИА Новости, 25.08.2025
В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
В день празднования Дня независимости Украины сотрудники военкомата нанесли детскому тренеру множественные травмы головы, от которых тот скончался, сообщил в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:56:00+03:00
2025-08-25T20:56:00+03:00
украина
военкомы
убийство
в мире
владимир зеленский
артем дмитрук
днепропетровск
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029384352_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_9b41b81481bb33028c339b2548f2caf5.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.В день празднования Дня независимости Украины сотрудники военкомата нанесли детскому тренеру множественные травмы головы, от которых тот скончался, сообщил в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - написал депутат.По данным украинского издания "Страна.ua", сегодня, 25 августа, сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска открыл огонь по убегавшему от него гражданина, однако тот все равно убежал.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250825/odessa-2037415978.html
https://ria.ru/20250825/dnepropetrovsk-2037488422.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029384352_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_8c08c7f92a3945c5cc71505e5ac2144f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, военкомы, убийство, в мире, владимир зеленский, артем дмитрук, днепропетровск, верховная рада украины, вооруженные силы украины, страна.ua
Украина, военкомы, Убийство, В мире, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Днепропетровск, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера

Дмитрук: в День независимости люди Зеленского убили детского тренера

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.В день празднования Дня независимости Украины сотрудники военкомата нанесли детскому тренеру множественные травмы головы, от которых тот скончался, сообщил в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - написал депутат.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ
Вчера, 12:16
По данным украинского издания "Страна.ua", сегодня, 25 августа, сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска открыл огонь по убегавшему от него гражданина, однако тот все равно убежал.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Украине военком открыл огонь, чтобы задержать убегавшего мужчину
Вчера, 16:49
 
УкраинавоенкомыУбийствоВ миреВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДнепропетровскВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала