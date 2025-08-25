Зеленский хочет обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным
Зеленский заявил о желании обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в понедельник планирует обсудить со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва заявляла, что для такой встречи должна быть президентская повестка.
"Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки касаемо возможности будущих встреч с российской стороной", - ответил Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли он говорить с Келлогом о деталях организации возможной встречи с российским лидером. Его транслировал украинский телеканал "Общественное".
По словам Зеленского, накануне состоялся контакт главы его офиса Андрея Ермака с госсекретарем США Марко Рубио, а в конце недели запланирована встреча команд Украины и США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
21 августа, 08:00