https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037381418.html

Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком

Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком - РИА Новости, 25.08.2025

Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком

Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T10:12:00+03:00

2025-08-25T10:12:00+03:00

2025-08-25T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

европа

сша

владимир зеленский

виктор медведчук

дональд трамп

оппозиционная платформа - за жизнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его мнению, позиции США и европейской "коалиции желающих войны" по Украине все более расходятся. Медведчук отмечает, что украинский конфликт был рассчитан на единство коллективного Запада против России. Но сейчас Европа, которая сделала из Зеленского символ новой войны, попалась в ловушку. "Европе не выскочить из ловушки, в которую она сама себя загнала. Ведь в данной ситуации кто-то должен платить, кто-то поставлять оружие, кто-то погибать на войне. Трамп раскусил Зеленского, который выкачивал деньги из США и закачивал их в Лондон. Теперь он его запускает на "реверс", нелегитимный направляет поток европейских денег в Америку, и Европа ничего не может с этим сделать", - считает Медведчук. По его словам, Трамп не занял сторону Москвы. США хотят торговать с обеими сторонами конфликта, а потом "добить проигравшего вместе с победителем". "Отсюда и такая любовь Дональда Трампа к Владимиру Путину, поскольку Вашингтон уже определил победителя. Но надо еще Европу в войну затащить", - отметил Медведчук. По его мнению, если в украинский конфликт вовлечь континентальную Европу, то "можно получить гораздо больше выгоды". "Политика Германии стремительно украинизируется. США и Британии не в первый раз толкать Германию на Россию, получая от этого огромную прибыль. А в этом сценарии Зеленский еще нужен… Если с помощью Зеленского удастся затащить Европу в войну, то нелегитимного, в отличие от козла из скотобойни, "зарежут" первым. У него не осталось шансов на политическое будущее", - добавил Медведчук. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру.

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036589325.html

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036584472.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь