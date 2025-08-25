Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком
Медведчук назвал Зеленского козлом с колокольчиком, ведущим евробаранов на бойню
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
"Европе не выскочить из ловушки, в которую она сама себя загнала. Ведь в данной ситуации кто-то должен платить, кто-то поставлять оружие, кто-то погибать на войне. Трамп раскусил Зеленского, который выкачивал деньги из США и закачивал их в Лондон. Теперь он его запускает на "реверс", нелегитимный направляет поток европейских денег в Америку, и Европа ничего не может с этим сделать", - считает Медведчук.
По его словам, Трамп не занял сторону Москвы. США хотят торговать с обеими сторонами конфликта, а потом "добить проигравшего вместе с победителем". "Отсюда и такая любовь Дональда Трампа к Владимиру Путину, поскольку Вашингтон уже определил победителя. Но надо еще Европу в войну затащить", - отметил Медведчук. По его мнению, если в украинский конфликт вовлечь континентальную Европу, то "можно получить гораздо больше выгоды". "Политика Германии стремительно украинизируется. США и Британии не в первый раз толкать Германию на Россию, получая от этого огромную прибыль. А в этом сценарии Зеленский еще нужен… Если с помощью Зеленского удастся затащить Европу в войну, то нелегитимного, в отличие от козла из скотобойни, "зарежут" первым. У него не осталось шансов на политическое будущее", - добавил Медведчук.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру.
