Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 25.08.2025
Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком
Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком - РИА Новости, 25.08.2025
Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком
Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:12:00+03:00
2025-08-25T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
оппозиционная платформа - за жизнь
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его мнению, позиции США и европейской "коалиции желающих войны" по Украине все более расходятся. Медведчук отмечает, что украинский конфликт был рассчитан на единство коллективного Запада против России. Но сейчас Европа, которая сделала из Зеленского символ новой войны, попалась в ловушку. "Европе не выскочить из ловушки, в которую она сама себя загнала. Ведь в данной ситуации кто-то должен платить, кто-то поставлять оружие, кто-то погибать на войне. Трамп раскусил Зеленского, который выкачивал деньги из США и закачивал их в Лондон. Теперь он его запускает на "реверс", нелегитимный направляет поток европейских денег в Америку, и Европа ничего не может с этим сделать", - считает Медведчук. По его словам, Трамп не занял сторону Москвы. США хотят торговать с обеими сторонами конфликта, а потом "добить проигравшего вместе с победителем". "Отсюда и такая любовь Дональда Трампа к Владимиру Путину, поскольку Вашингтон уже определил победителя. Но надо еще Европу в войну затащить", - отметил Медведчук. По его мнению, если в украинский конфликт вовлечь континентальную Европу, то "можно получить гораздо больше выгоды". "Политика Германии стремительно украинизируется. США и Британии не в первый раз толкать Германию на Россию, получая от этого огромную прибыль. А в этом сценарии Зеленский еще нужен… Если с помощью Зеленского удастся затащить Европу в войну, то нелегитимного, в отличие от козла из скотобойни, "зарежут" первым. У него не осталось шансов на политическое будущее", - добавил Медведчук. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру.
европа
сша
в мире, европа, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук сравнил Зеленского с козлом с колокольчиком

Медведчук назвал Зеленского козлом с колокольчиком, ведущим евробаранов на бойню

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его мнению, позиции США и европейской "коалиции желающих войны" по Украине все более расходятся. Медведчук отмечает, что украинский конфликт был рассчитан на единство коллективного Запада против России. Но сейчас Европа, которая сделала из Зеленского символ новой войны, попалась в ловушку.
"Европе не выскочить из ловушки, в которую она сама себя загнала. Ведь в данной ситуации кто-то должен платить, кто-то поставлять оружие, кто-то погибать на войне. Трамп раскусил Зеленского, который выкачивал деньги из США и закачивал их в Лондон. Теперь он его запускает на "реверс", нелегитимный направляет поток европейских денег в Америку, и Европа ничего не может с этим сделать", - считает Медведчук.
По его словам, Трамп не занял сторону Москвы. США хотят торговать с обеими сторонами конфликта, а потом "добить проигравшего вместе с победителем". "Отсюда и такая любовь Дональда Трампа к Владимиру Путину, поскольку Вашингтон уже определил победителя. Но надо еще Европу в войну затащить", - отметил Медведчук. По его мнению, если в украинский конфликт вовлечь континентальную Европу, то "можно получить гораздо больше выгоды". "Политика Германии стремительно украинизируется. США и Британии не в первый раз толкать Германию на Россию, получая от этого огромную прибыль. А в этом сценарии Зеленский еще нужен… Если с помощью Зеленского удастся затащить Европу в войну, то нелегитимного, в отличие от козла из скотобойни, "зарежут" первым. У него не осталось шансов на политическое будущее", - добавил Медведчук.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаСШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
