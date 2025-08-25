https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037347111.html

"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского

"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского - РИА Новости, 25.08.2025

"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского

Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине и тем самым приближает уничтожение ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене...

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине и тем самым приближает уничтожение ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда навряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. <…> Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. <…> Поэтому скорейшее завершение войны является жизненно важным для оставшейся Украины. Но вместо поиска решения Зеленский продолжает цепляться за любые шансы войну продолжить”, — отметил он.По мнению парламентария, лидер киевского режима всячески противится мирным переговорам с Россией, чтобы как можно дольше оставаться у власти.Это заявление Дубинский сделал по случаю Дня независимости Украины, который прошел в воскресенье. В этот день 30 лет назад приняли документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Киевский режим решил с размахом отпраздновать круглую дату: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в самой столице —масштабный военный парад без "советских стандартов".

