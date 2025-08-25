Рейтинг@Mail.ru
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 25.08.2025 (обновлено: 09:53 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037347111.html
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского - РИА Новости, 25.08.2025
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского
Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине и тем самым приближает уничтожение ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T01:45:00+03:00
2025-08-25T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030846218_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_354aad5e3a19601709f4e391b744dda0.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине и тем самым приближает уничтожение ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда навряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. &lt;…&gt; Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. &lt;…&gt; Поэтому скорейшее завершение войны является жизненно важным для оставшейся Украины. Но вместо поиска решения Зеленский продолжает цепляться за любые шансы войну продолжить”, — отметил он.По мнению парламентария, лидер киевского режима всячески противится мирным переговорам с Россией, чтобы как можно дольше оставаться у власти.Это заявление Дубинский сделал по случаю Дня независимости Украины, который прошел в воскресенье. В этот день 30 лет назад приняли документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Киевский режим решил с размахом отпраздновать круглую дату: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в самой столице —масштабный военный парад без "советских стандартов".
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037343766.html
https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030846218_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_98aef3bff860af62b94cdd13b0ac0666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили об уничтожении из-за Зеленского

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский приближает уничтожение украинцев

© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине и тем самым приближает уничтожение ее жителей, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
“За что сегодня продолжается война со стороны Украины? Официальная пропаганда навряд ли сможет дать ответ. В Евросоюз не принимают диктаторские режимы. <…> Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. <…> Поэтому скорейшее завершение войны является жизненно важным для оставшейся Украины. Но вместо поиска решения Зеленский продолжает цепляться за любые шансы войну продолжить”, — отметил он.
Владимир Зеленский с представителями разных конфессий в Софийском соборе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады
00:48
По мнению парламентария, лидер киевского режима всячески противится мирным переговорам с Россией, чтобы как можно дольше оставаться у власти.
Это заявление Дубинский сделал по случаю Дня независимости Украины, который прошел в воскресенье. В этот день 30 лет назад приняли документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Киевский режим решил с размахом отпраздновать круглую дату: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в самой столице —масштабный военный парад без "советских стандартов".
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
23 августа, 02:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала