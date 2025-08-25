Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США
19:12 25.08.2025
Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США
Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США - РИА Новости, 25.08.2025
Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал выпрашивать 1 миллиард долларов в месяц... РИА Новости, 25.08.2025
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
сергей лавров
дональд трамп
нато
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал выпрашивать 1 миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). "Норвегия присоединилась к программе PURL (предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО - ред.), которая позволяет покупать оружие в США. Наша цель - обеспечить траты в рамках этой программы на сумму не менее миллиарда долларов ежемесячно", - сказал Зеленский. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Зеленский выпрашивал у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США

Зеленский выпрашивал миллиард долларов на закупку оружия у США по программе PURL

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал выпрашивать 1 миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
"Норвегия присоединилась к программе PURL (предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО - ред.), которая позволяет покупать оружие в США. Наша цель - обеспечить траты в рамках этой программы на сумму не менее миллиарда долларов ежемесячно", - сказал Зеленский.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
