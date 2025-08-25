Рейтинг@Mail.ru
Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:19 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/zavarin-2037499314.html
Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов
Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов - РИА Новости, 25.08.2025
Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов
В год 80-летия Победы вологжане со всей области инициировали реализацию проектов по благоустройству, восстановлению и установке новых мемориалов по программе... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:19:00+03:00
2025-08-25T17:19:00+03:00
вологодская область
вологодская область
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032431529_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3886bf6d494aeb9eb4d6edb4ac105733.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В год 80-летия Победы вологжане со всей области инициировали реализацию проектов по благоустройству, восстановлению и установке новых мемориалов по программе "Народный бюджет", сообщил и. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин. Он добавил, что "Народный бюджет" — возможность привести в порядок памятники Великой Отечественной войны в разных уголках Вологодчины. Так, в деревне Шелохачь Устюженского округа установлен новый памятник жителям области — участникам Великой Отечественной войны. На монументе — журавли, стремящиеся в небо, как символ вечной памяти. Реализацией проекта занимался местный кузнец. Полностью обновлен мемориал в деревне Торопово Бабаевского округа. А именно привели в порядок гранитные плиты с именами погибших вологжан. В Соколе восстанавливают мемориал сокольчанам, погибшим в годы войны. Инициаторами реконструкции выступили местные ветераны, изготавливающие маскировочных сетей для бойцов СВО. Проводят облицовку гранитными плитами основания памятника и стелы с именами погибших сокольчан, благоустраивают территорию, устанавливают светильники. "Здорово, что жители нашей области такое внимание уделяют сохранению памяти о ключевых событиях нашей страны. Особое значение этому придает важность патриотического воспитания молодых поколений, которое никогда не должно забывать о подвигах настоящих героев", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250825/zavarin-2037497309.html
https://ria.ru/20250822/zavarin-2037034257.html
вологодская область
вологодская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
Вологодская область, Вологодская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов

Заварин: в год 80-летия Победы вологжане обновили памятники по Народному бюджету

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиИ.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин
И.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
И.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин. Архивное фото
22 августа, 17:41
 
Вологодская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
