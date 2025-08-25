https://ria.ru/20250825/zavarin-2037499314.html

Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов

Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов - РИА Новости, 25.08.2025

Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов

В год 80-летия Победы вологжане со всей области инициировали реализацию проектов по благоустройству, восстановлению и установке новых мемориалов по программе... РИА Новости, 25.08.2025

вологодская область

вологодская область

80-летие победы в великой отечественной войне

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В год 80-летия Победы вологжане со всей области инициировали реализацию проектов по благоустройству, восстановлению и установке новых мемориалов по программе "Народный бюджет", сообщил и. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин. Он добавил, что "Народный бюджет" — возможность привести в порядок памятники Великой Отечественной войны в разных уголках Вологодчины. Так, в деревне Шелохачь Устюженского округа установлен новый памятник жителям области — участникам Великой Отечественной войны. На монументе — журавли, стремящиеся в небо, как символ вечной памяти. Реализацией проекта занимался местный кузнец. Полностью обновлен мемориал в деревне Торопово Бабаевского округа. А именно привели в порядок гранитные плиты с именами погибших вологжан. В Соколе восстанавливают мемориал сокольчанам, погибшим в годы войны. Инициаторами реконструкции выступили местные ветераны, изготавливающие маскировочных сетей для бойцов СВО. Проводят облицовку гранитными плитами основания памятника и стелы с именами погибших сокольчан, благоустраивают территорию, устанавливают светильники. "Здорово, что жители нашей области такое внимание уделяют сохранению памяти о ключевых событиях нашей страны. Особое значение этому придает важность патриотического воспитания молодых поколений, которое никогда не должно забывать о подвигах настоящих героев", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

вологодская область

2025

