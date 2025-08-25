https://ria.ru/20250825/zavarin-2037497309.html
Заварин: все больше вологжан вступают в медчаты проекта "Здравконтроль"
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Все больше вологжан вступают в медицинские чаты, запущенные в рамках проекта "Здравконтроль", сообщил и. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин. По его словам, онлайн-инструмент для оперативной связи с медучреждениями пользуется популярностью у жителей региона. Телеграм-чаты работают во всех округах. Вологжане сообщают о проблемах при получении медицинской помощи и получают ответ в течение двух часов. В беседы добавлены ключевые руководители сферы – главврачи, заведующими отделениями, специалисты регионального Минздрава. "Это удобно: обратную связь можно получить прямо от врача, без привязки к рабочему графику поликлиник. Система заменяет звонки в медучреждения или профильное министерство — все решается онлайн", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что чаты созданы не для выдачи консультаций по назначению лечения, постановки диагноза, вопросов по экстренной госпитализации и работе скорой медицинской помощи. Это сервис для обработки проблемных моментов, связанных с получением медпомощи: записи к врачу, вызовом медработника на дом, навязыванием платных услуг, задержками по направлениям на обследования, нарушениями врачебной этики. Всего чатов 26, согласно количеству муниципалитетов в области. Также есть единый чат по всем медорганизациям Вологодчины. Написать обращение можно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. "Дал поручение депутатам информировать жителей о возможностях чатов во время рабочих поездок, личных приемов в муниципалитетах области. Необходимо, чтобы о доступном ресурсе узнало как можно больше вологжан", — заключил Заварин.
