Захарова призвала участников саммита на Аляске развивать его успехи
Захарова призвала участников саммита на Аляске развивать его успехи - РИА Новости, 25.08.2025
Захарова призвала участников саммита на Аляске развивать его успехи
Захарова призвала участников саммита на Аляске развивать его успехи

Сейчас участники саммита на Аляске должны развивать его успехи и достижения, чем и занимается российская сторона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария
2025-08-25T15:55:00+03:00
2025-08-25T15:55:00+03:00
2025-08-25T16:16:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сейчас участники саммита на Аляске должны развивать его успехи и достижения, чем и занимается российская сторона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, что все должны сейчас развивать те успехи, те достижения, которые были продемонстрированы на Аляске, вот на это сейчас все должно быть сконцентрировано, чем, наверно, и занимается российская сторона", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, какие шаги должны быть для быстрого урегулирования конфликта после саммита на Аляске.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
