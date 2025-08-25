Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемых в хищениях на укреплениях на белгородской границе задержали - РИА Новости, 26.08.2025
20:31 25.08.2025 (обновлено: 06:50 26.08.2025)
Подозреваемых в хищениях на укреплениях на белгородской границе задержали
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подозреваемых в хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области задержали, сообщается в Telegram-канале МВД.&quot;Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. &lt;...&gt; Должностные лица правительства Белгородской области и ОГБУ &quot;Управление капитального строительства Белгородской области&quot; обвиняются в хищениях денежных средств, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной&quot;, — говорится в посте.По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей, завысив стоимость и занизив технические характеристики тетраэдров, установленных на границе с Украиной.Всех фигурантов заключили под стражу. Также им предъявили обвинения по уголовной статье за присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.Как установлено, указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров с размерами граней меньше необходимых поступали от Владимира Базарова, занимавшего должность заместителя губернатора — начальника департамента строительства Белгородской области. Утверждается, что он лично курировал строительство фортификаций и закупки для этого."Следователями следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство", — добавили в МВД.Сегодня по местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Подозреваемых доставят в следственный департамент МВД и предъявят им обвинения.Кроме того, следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами о заключении под стражу Базарова и его предположительных сообщников.Расследование преступления продолжается, силовики подчеркнули, что выясняют всех соучастников.
белгородская область
россия
происшествия, белгородская область, россия, владимир базаров, мвд
Происшествия, Белгородская область, Россия, Владимир Базаров, МВД
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подозреваемых в хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области задержали, сообщается в Telegram-канале МВД.
"Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. <...> Должностные лица правительства Белгородской области и ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" обвиняются в хищениях денежных средств, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной", — говорится в посте.

По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей, завысив стоимость и занизив технические характеристики тетраэдров, установленных на границе с Украиной.
Всех фигурантов заключили под стражу. Также им предъявили обвинения по уголовной статье за присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.
Как установлено, указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров с размерами граней меньше необходимых поступали от Владимира Базарова, занимавшего должность заместителя губернатора — начальника департамента строительства Белгородской области. Утверждается, что он лично курировал строительство фортификаций и закупки для этого.
"Следователями следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство", — добавили в МВД.
Сегодня по местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Подозреваемых доставят в следственный департамент МВД и предъявят им обвинения.
Кроме того, следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами о заключении под стражу Базарова и его предположительных сообщников.
Расследование преступления продолжается, силовики подчеркнули, что выясняют всех соучастников.
ПроисшествияБелгородская областьРоссияВладимир БазаровМВД
 
 
