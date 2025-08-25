https://ria.ru/20250825/zaderzhanie-2037545989.html

Подозреваемых в хищениях на укреплениях на белгородской границе задержали

Подозреваемых в хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области задержали, сообщается в Telegram-канале МВД.

происшествия

белгородская область

россия

владимир базаров

мвд

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подозреваемых в хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области задержали, сообщается в Telegram-канале МВД."Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. <...> Должностные лица правительства Белгородской области и ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" обвиняются в хищениях денежных средств, выделенных из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной", — говорится в посте.По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей, завысив стоимость и занизив технические характеристики тетраэдров, установленных на границе с Украиной.Всех фигурантов заключили под стражу. Также им предъявили обвинения по уголовной статье за присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.Как установлено, указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров с размерами граней меньше необходимых поступали от Владимира Базарова, занимавшего должность заместителя губернатора — начальника департамента строительства Белгородской области. Утверждается, что он лично курировал строительство фортификаций и закупки для этого."Следователями следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство", — добавили в МВД.Сегодня по местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Подозреваемых доставят в следственный департамент МВД и предъявят им обвинения.Кроме того, следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайствами о заключении под стражу Базарова и его предположительных сообщников.Расследование преступления продолжается, силовики подчеркнули, что выясняют всех соучастников.

