Задержан врио замглавы Курской области

Задержан врио замглавы Курской области - РИА Новости, 25.08.2025

Задержан врио замглавы Курской области

Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:52:00+03:00

2025-08-25T09:52:00+03:00

2025-08-25T14:58:00+03:00

КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству)", — написал Хинштейн в Telegram-канале.Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. Правительство региона при необходимости окажет помощь следствию.Со своей стороны белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что официальной информации о причинах задержания Базарова пока нет. Запросов по этому делу не поступало.

курская область

белгородская область

2025

