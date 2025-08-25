https://ria.ru/20250825/zaderzhanie-2037377561.html
Задержан врио замглавы Курской области
Задержан врио замглавы Курской области - РИА Новости, 25.08.2025
Задержан врио замглавы Курской области
Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.08.2025
КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству)", — написал Хинштейн в Telegram-канале.Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. Правительство региона при необходимости окажет помощь следствию.Со своей стороны белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что официальной информации о причинах задержания Базарова пока нет. Запросов по этому делу не поступало.
