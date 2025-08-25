https://ria.ru/20250825/yug-2037413600.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
2025-08-25T12:07:00+03:00
2025-08-25T12:07:00+03:00
2025-08-25T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Марково, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли "до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств".
северск
константиновка
Новости
ru-RU
северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
