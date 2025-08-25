https://ria.ru/20250825/yug-2037413600.html

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T12:07:00+03:00

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Марково, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли "до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств".

