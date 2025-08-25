Выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2025 откроется 16 сентября
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. С 16 по 19 сентября в Москве пройдет 34-я Международная осенняя выставка продуктов питания и напитков WorldFood Moscow (18+), сообщают организаторы.
Выставка становится все масштабнее и интереснее, отражая динамичное развитие отрасли. Здесь можно увидеть, как меняется рынок продуктов питания и какие тренды появляются в отрасли. За последние годы рынок продуктов питания демонстрирует устойчивый рост, а выставка WorldFood Moscow становится площадкой для демонстрации инноваций и установления деловых контактов.
За три с лишним десятилетия WorldFood Moscow превратилась в своего рода отраслевой комьюнити-центр, где с удовольствием встречаются профессионалы пищевой индустрии. Здесь ретейлеры, руководители торговых компаний, дистрибьюторы и представители HoReCa (отрасль гостинично-ресторанного бизнеса) находят все необходимое для развития своего бизнеса.
Что делает WorldFood Moscow особенной:
- Более 1100 компаний из 30 стран мира и 60 регионов России на одной площадке;
- 16 тематических разделов;
- Прямые встречи с представителями торговых сетей;
∙ Стремление организаторов выставки сделать как участие, так и посещение выставки эффективными и интересными (вот лишь несколько новых мероприятий, которые пройдут впервые в 2025 году: образовательный проект для специалистов индустрии HoReCa (18+), конкурс для шеф-кондитеров и пекарей (18+), организованный открытый клуб для общения профессионалов в сфере категорийного менеджмента КАТМЕНПРО (18+) и многое другое).
Ежегодно выставку WorldFood Moscow посещают более 22 тысяч специалистов отрасли. Посещение выставки WorldFood Moscow специалистами отрасли считается привлекательным благодаря тому, что выставка охватывает все ключевые сегменты продовольственного рынка:
- алкогольные напитки;
- безалкогольные напитки;
- бакалея;
- замороженная продукция, полуфабрикаты и готовая кулинария;
- кондитерские и хлебобулочные изделия;
- консервация;
- масложировая продукция и соусы;
- молочная продукция и сыры;
- мясо, птица и яйца;
- органическая продукция и здоровое питание;
- рыба и морепродукты;
- фрукты и овощи;
- халяль;
- чай и кофе;
- ингредиенты;
- непродовольственные товары.
По словам одного из экспонентов, участие в выставке WorldFood Moscow даже в качестве "новичка" может стать отличным трамплином для развития бизнеса уже с первого дня.
"Так как мы на выставке WorldFood начали участвовать три года назад - о нас тогда очень мало знали, но мы нашли на данной выставке потенциальных клиентов, что дало нам старт продаж нашему бренду. Теперь мы работаем с ключевыми федеральными сетями, с ключевыми клиентами по России, со странами СНГ. Наш оборот растет кратно, мы увеличиваем свои продажи с каждым годом в два и три раза", - рассказала старший дивизиональный менеджер, Fitness SHOCK ("Фитнес-шок") Александра Старшова.
Традиционно в рамках выставки WorldFood Moscow пройдет деловая программа, которая за 34 года стала местом встречи и платформой для обмена опытом игроков продуктового рынка.
Деловая программа выставки будет актуальна для представителей ретейла, топ-менеджеров розничных компаний, крупнейших дистрибьютеров и руководителей сегмента общественного питания.
Масштабная программа 2025 года включает свыше 50 мероприятий на четырех специальных площадках, которые за все четыре дня работы выставки соберут экспертный состав из более 150 спикеров-представителей ведущих компаний отрасли и лидеров мнений.
Участники деловой программы выставки WorldFood Moscow обсудят актуальные вопросы и потребности рынка, учитывая последние тенденции.
Предварительный список тем, которые затронут спикеры:
- актуальные цифры и факты по продовольственному рынку;
- текущее положение и стратегии развития региональных сетей;
- прогрессивное совершенствование продовольственного ретейла;
- практическая сессия по созданию дополнительной ценности продукту, услуге и магазину;
- диджитал-темы на рынке общественного питания;
- категорийное развитие продуктов, готовой еды и СТМ;
- и многое другое.
В рамках деловой программы выставки будет организована инновационная панель Foodtech 2025 ("Пищевые технологии") - ведущая площадка для обсуждения новейших тенденций и технологий в сфере пищевой промышленности.
Мероприятие соберет ключевых игроков отрасли, включая стартапы, инвесторов, представителей крупных корпораций и госорганов для обмена опытом, представления интересных проектов и построения партнерств с целью продвижения инноваций в сфере Foodtech.
WorldFood Moscow – это не просто выставка, это возможности для каждого участника и посетителя решить поставленные задачи, связанные с продвижением бизнеса и приобретением профессионального опыта.
Выставка будет работать с 16-19 сентября в МВЦ "Крокус Экспо".
