https://ria.ru/20250825/worldfood-2037019384.html

Выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2025 откроется 16 сентября

Выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2025 откроется 16 сентября - РИА Новости, 25.08.2025

Выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2025 откроется 16 сентября

С 16 по 19 сентября в Москве пройдет 34-я Международная осенняя выставка продуктов питания и напитков WorldFood Moscow (18+), сообщают организаторы. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T12:01:00+03:00

2025-08-25T12:01:00+03:00

2025-08-25T12:01:00+03:00

москва

россия

общество

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037018525_0:124:1200:800_1920x0_80_0_0_e052ed637c25f6b47ebc29d018ff777d.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. С 16 по 19 сентября в Москве пройдет 34-я Международная осенняя выставка продуктов питания и напитков WorldFood Moscow (18+), сообщают организаторы.Выставка становится все масштабнее и интереснее, отражая динамичное развитие отрасли. Здесь можно увидеть, как меняется рынок продуктов питания и какие тренды появляются в отрасли. За последние годы рынок продуктов питания демонстрирует устойчивый рост, а выставка WorldFood Moscow становится площадкой для демонстрации инноваций и установления деловых контактов.За три с лишним десятилетия WorldFood Moscow превратилась в своего рода отраслевой комьюнити-центр, где с удовольствием встречаются профессионалы пищевой индустрии. Здесь ретейлеры, руководители торговых компаний, дистрибьюторы и представители HoReCa (отрасль гостинично-ресторанного бизнеса) находят все необходимое для развития своего бизнеса.Что делает WorldFood Moscow особенной:∙ Стремление организаторов выставки сделать как участие, так и посещение выставки эффективными и интересными (вот лишь несколько новых мероприятий, которые пройдут впервые в 2025 году: образовательный проект для специалистов индустрии HoReCa (18+), конкурс для шеф-кондитеров и пекарей (18+), организованный открытый клуб для общения профессионалов в сфере категорийного менеджмента КАТМЕНПРО (18+) и многое другое).Ежегодно выставку WorldFood Moscow посещают более 22 тысяч специалистов отрасли. Посещение выставки WorldFood Moscow специалистами отрасли считается привлекательным благодаря тому, что выставка охватывает все ключевые сегменты продовольственного рынка:По словам одного из экспонентов, участие в выставке WorldFood Moscow даже в качестве "новичка" может стать отличным трамплином для развития бизнеса уже с первого дня."Так как мы на выставке WorldFood начали участвовать три года назад - о нас тогда очень мало знали, но мы нашли на данной выставке потенциальных клиентов, что дало нам старт продаж нашему бренду. Теперь мы работаем с ключевыми федеральными сетями, с ключевыми клиентами по России, со странами СНГ. Наш оборот растет кратно, мы увеличиваем свои продажи с каждым годом в два и три раза", - рассказала старший дивизиональный менеджер, Fitness SHOCK ("Фитнес-шок") Александра Старшова.Традиционно в рамках выставки WorldFood Moscow пройдет деловая программа, которая за 34 года стала местом встречи и платформой для обмена опытом игроков продуктового рынка.Деловая программа выставки будет актуальна для представителей ретейла, топ-менеджеров розничных компаний, крупнейших дистрибьютеров и руководителей сегмента общественного питания.Масштабная программа 2025 года включает свыше 50 мероприятий на четырех специальных площадках, которые за все четыре дня работы выставки соберут экспертный состав из более 150 спикеров-представителей ведущих компаний отрасли и лидеров мнений.Участники деловой программы выставки WorldFood Moscow обсудят актуальные вопросы и потребности рынка, учитывая последние тенденции.Предварительный список тем, которые затронут спикеры:В рамках деловой программы выставки будет организована инновационная панель Foodtech 2025 ("Пищевые технологии") - ведущая площадка для обсуждения новейших тенденций и технологий в сфере пищевой промышленности.Мероприятие соберет ключевых игроков отрасли, включая стартапы, инвесторов, представителей крупных корпораций и госорганов для обмена опытом, представления интересных проектов и построения партнерств с целью продвижения инноваций в сфере Foodtech.WorldFood Moscow – это не просто выставка, это возможности для каждого участника и посетителя решить поставленные задачи, связанные с продвижением бизнеса и приобретением профессионального опыта.Выставка будет работать с 16-19 сентября в МВЦ "Крокус Экспо".Получите бесплатный билет по промокоду RIA.Реклама, ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл", ОГРН 1187746748694, Юридический адрес 107140, г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 3, стр. 2, помещение I, erid: F7NfYUJCUneTSTkYnP29

https://ria.ru/20250816/ekspert-2035800715.html

https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html

https://ria.ru/20250823/aminokislota-2037106723.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, общество, экономика