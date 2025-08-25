https://ria.ru/20250825/vzryv-2037357411.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.08.2025
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв, передает украинский Telegram-канал "Общественное Сумы". РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T06:55:00+03:00
2025-08-25T06:55:00+03:00
2025-08-25T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, передает украинский Telegram-канал "Общественное Сумы"."В Сумах слышен взрыв", — говорится в публикации.Кроме того, о нескольких таких инцидентах сообщалось вскоре после полуночи.С 05:35 утра в области действует воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037347111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины