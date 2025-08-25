https://ria.ru/20250825/vstrecha-2037344164.html
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.08.2025
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что не исключает возможную встречу с коллегами из конгресса... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T00:59:00+03:00
2025-08-25T00:59:00+03:00
2025-08-25T00:59:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
григорий карасин
сергей лавров
сергей вершинин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4997949e9160c910d1698780b331cef4.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что не исключает возможную встречу с коллегами из конгресса США на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее на сайте официального опубликования правовых актов было размещено распоряжение, в котором говорилось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, в состав делегации вошли Карасин, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. "В прошлые годы таких встреч (с коллегами из конгресса США - ред.) не было. Но в этом году многое изменилось, и мы встречались с американцами в Эр-Рияде, были встречи Сергея Викторовича Лаврова, (помощника президента РФ) Юрия Викторовича Ушакова с американскими партнерами. Поэтому мне кажется, что такие встречи вполне вероятны, - заявил Карасин "Известиям". Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250822/oon-2037021272.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_a1815e80d8c3f338ab01307f92f3dbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), григорий карасин, сергей лавров, сергей вершинин, оон, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Григорий Карасин, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, ООН, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН
Сенатор Карасин не исключил встречу с коллегами из конгресса США на ГА ООН