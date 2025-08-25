https://ria.ru/20250825/vstrecha-2037344164.html

Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что не исключает возможную встречу с коллегами из конгресса США на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее на сайте официального опубликования правовых актов было размещено распоряжение, в котором говорилось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, в состав делегации вошли Карасин, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. "В прошлые годы таких встреч (с коллегами из конгресса США - ред.) не было. Но в этом году многое изменилось, и мы встречались с американцами в Эр-Рияде, были встречи Сергея Викторовича Лаврова, (помощника президента РФ) Юрия Викторовича Ушакова с американскими партнерами. Поэтому мне кажется, что такие встречи вполне вероятны, - заявил Карасин "Известиям". Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

