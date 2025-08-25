Рейтинг@Mail.ru
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/vstrecha-2037344164.html
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.08.2025
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что не исключает возможную встречу с коллегами из конгресса... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T00:59:00+03:00
2025-08-25T00:59:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
григорий карасин
сергей лавров
сергей вершинин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4997949e9160c910d1698780b331cef4.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что не исключает возможную встречу с коллегами из конгресса США на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее на сайте официального опубликования правовых актов было размещено распоряжение, в котором говорилось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, в состав делегации вошли Карасин, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. "В прошлые годы таких встреч (с коллегами из конгресса США - ред.) не было. Но в этом году многое изменилось, и мы встречались с американцами в Эр-Рияде, были встречи Сергея Викторовича Лаврова, (помощника президента РФ) Юрия Викторовича Ушакова с американскими партнерами. Поэтому мне кажется, что такие встречи вполне вероятны, - заявил Карасин "Известиям". Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250822/oon-2037021272.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_a1815e80d8c3f338ab01307f92f3dbb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), григорий карасин, сергей лавров, сергей вершинин, оон, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Григорий Карасин, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, ООН, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН
Карасин не исключил встречу с коллегами из США на Генассамблее ООН

Сенатор Карасин не исключил встречу с коллегами из конгресса США на ГА ООН

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Григорий Карасин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что не исключает возможную встречу с коллегами из конгресса США на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее на сайте официального опубликования правовых актов было размещено распоряжение, в котором говорилось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России для участия в работе 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, в состав делегации вошли Карасин, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
"В прошлые годы таких встреч (с коллегами из конгресса США - ред.) не было. Но в этом году многое изменилось, и мы встречались с американцами в Эр-Рияде, были встречи Сергея Викторовича Лаврова, (помощника президента РФ) Юрия Викторовича Ушакова с американскими партнерами. Поэтому мне кажется, что такие встречи вполне вероятны, - заявил Карасин "Известиям".
Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Генсек ООН назвал усилия по достижению мира на Украине важными
22 августа, 16:48
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)Григорий КарасинСергей ЛавровСергей ВершининООНСовет Федерации РФГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала