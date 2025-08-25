Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
09:13 25.08.2025
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за период с 20 июня
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за период с 20 июня
2025-08-25T09:13:00+03:00
2025-08-25T09:13:00+03:00
российская академия наук
земля
происшествия
вспышки на солнце
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров, однако произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли.
российская академия наук, земля, происшествия, вспышки на солнце
Российская академия наук, Земля, Происшествия, вспышки на Солнце
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышечная активность на Солнце
Вспышечная активность на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве", - говорится в сообщении.
Ученые добавили, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров, однако произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли.
Полярная корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет
28 июля, 14:07
 
Российская академия наукЗемляПроисшествиявспышки на Солнце
 
 
