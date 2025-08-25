https://ria.ru/20250825/vspyshka-2037368716.html
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за период с 20 июня
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за период с 20 июня
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров, однако произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли.
