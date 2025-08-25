https://ria.ru/20250825/vologodchina-2037443058.html

Вологодчина надеется увеличить товарооборот с Белоруссией

Вологодчина надеется увеличить товарооборот с Белоруссией - РИА Новости, 25.08.2025

Вологодчина надеется увеличить товарооборот с Белоруссией

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что стоит задача нарастить товарооборот с Белоруссией до 1 миллиарда долларов в 2030 году. РИА Новости, 25.08.2025

МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что стоит задача нарастить товарооборот с Белоруссией до 1 миллиарда долларов в 2030 году. "Мы стремимся к совершенствованию партнерства и раскрытию потенциала двусторонних торгово-экономических отношений. Мы намерены далее расширять всю линейку взаимных поставок с целью добиться показателя в миллиард долларов двустороннего товарооборота уже к 2030 году. Это одна из наших текущих задач", - сказал губернатор журналистам в Минске по итогам своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия уже занимает первое место в внешнеторговом обороте области, на ее долю приходится его 20%. Но, по его словам, это не предел, у сторон есть еще нераскрытый потенциал. Филимонов рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко ряд проектов, которые помогут нарастить двустороннее сотрудничество. "Это в первую очередь возможность строительства многобрендового сервисного центра на территории Вологодской области, который бы обслуживал всю технику белорусского производства. Официальный аккредитованный сервисный центр, не только МАЗ, но и МТЗ, и "Амкодор", и другие предприятия. В Вологодской области эксплуатируется более 6 тысяч единиц белорусской техники", - отметил он. По словам губернатора, этот объект мог бы быть открыт на территории свободной экономической зоны промышленно-производственного типа в области, где будет предоставлен целый ряд налоговых льгот. Филимонов также предложил белорусской стороне подумать над развертыванием производства на территории Вологодской области пожарно-спасательной техники белорусского предприятия "Пожснаб", в перспективе такую технику можно было бы поставлять и в другие регионы России. Губернатор высказал мнение, что оказываемое на обе страны санкционное давление еще больше сблизило стороны и способствует реализации партнерских проектов, в том числе созданию совместных производств. Он также высказался за развитие гуманитарного, культурного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма. Российский губернатор предложил открыть в Великом Устюге филиал резиденции белорусского Деда Мороза, которая находится в Беловежской пуще. "Сегодня я предложил рассмотреть идею возведения терема для белорусского Деда Мороза у нас, в Великом Устюге, на вотчине российского Деда Мороза, чтобы эти два брата, которые будут символизировать наше духовное, культурное, историческое родство, находились рядом", - сказал он. Помимо демонстрации родства двух народов и братских уз, это будет способствовать интенсификации туризма, в том числе привлекать туристов третьих стран. По данным белорусской статистики, товарооборот Белоруссии и Вологодской области в 2024 году составил 678,1 миллиона долларов, что на 8% больше показателя 2023 года. При этом белорусский экспорт вырос на 18,7% до 296,1 миллиона долларов, а импорт- на 1% до 382 миллионов долларов. В январе — июне 2025 года товарооборот составил 316,4 миллиона долларов (на 0,9% больше уровня января — июня 2024 года), экспорт — 127 миллионов долларов (на 3,5% меньше), импорт - 189,4 миллиона долларов (на 4,1% больше).

