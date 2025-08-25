https://ria.ru/20250825/volodin-2037345374.html

Володин прибыл в Китай с официальным визитом

ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом.Официальный визит Володин осуществляет по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.В программе визита - ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в пресс-службе Госдумы. Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также сенаторы РФ.

