Володин прибыл в Китай с официальным визитом

Володин во главе парламентской делегации прибыл в Китай с официальным визитом
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Архивное фото
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом.
В программе визита - ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в пресс-службе Госдумы. Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также сенаторы РФ.
