Володин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 25.08.2025
01:15 25.08.2025 (обновлено: 01:17 25.08.2025)
Володин прибыл в Китай с официальным визитом
Володин прибыл в Китай с официальным визитом
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом.Официальный визит Володин осуществляет по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.В программе визита - ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в пресс-службе Госдумы. Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также сенаторы РФ.
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом.
Официальный визит Володин осуществляет по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.
В программе визита - ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в пресс-службе Госдумы. Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также сенаторы РФ.
В Китае строят сухой порт для торговли с Россией
КитайРоссияВячеслав ВолодинИван МельниковГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейЛДПРАлександр Бабаков
 
 
