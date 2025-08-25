https://ria.ru/20250825/volgograd-2037555060.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.08.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:55:00+03:00
2025-08-25T21:55:00+03:00
2025-08-25T22:02:00+03:00
волгоград
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015860787_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_969e50d0fcfe67a44eb2162b4e701551.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250825/aeroflot-2037526238.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015860787_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_14eca291f7a44e8d15106dea31590ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов