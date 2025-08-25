Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
21:55 25.08.2025 (обновлено: 22:02 25.08.2025)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.08.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:55:00+03:00
2025-08-25T22:02:00+03:00
волгоград
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
волгоград
волгоград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкАэропорт в Волгограде
Аэропорт в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Аэропорт в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Волгоград Артем Кореняко Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
