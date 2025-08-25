Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/vojska-2037342521.html
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2025
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T00:17:00+03:00
2025-08-25T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска 25 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 25 вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 25 боеприпасов. Информация о гибели мирных жителей не поступала. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20250824/vsu-2037332964.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_76:0:1924:1386_1920x0_80_0_0_44d4c95ea8b1f12bebc9d9cf41edf1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Ураинские войска 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска 25 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 25 вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как уточняет управление, всего было выпущено 25 боеприпасов. Информация о гибели мирных жителей не поступала.
За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ
Вчера, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала