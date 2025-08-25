https://ria.ru/20250825/vojska-2037342521.html
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2025
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.08.2025
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска 25 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 25 вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 25 боеприпасов. Информация о гибели мирных жителей не поступала. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
