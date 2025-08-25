Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали, на сколько зимних дней хватит запаса газа в стране
18:03 25.08.2025
В Венгрии рассказали, на сколько зимних дней хватит запаса газа в стране
В Венгрии рассказали, на сколько зимних дней хватит запаса газа в стране - РИА Новости, 25.08.2025
В Венгрии рассказали, на сколько зимних дней хватит запаса газа в стране
Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. РИА Новости, 25.08.2025
в мире
венгрия
БУДАПЕШТ, 25 авг - РИА Новости. Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Наши газохранилища заполнены на 64%... Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он уточнил, что если брать в расчет потребление только домохозяйств, запасов газа хватило бы на 171 зимний день.
в мире, венгрия
В мире, Венгрия
В Венгрии рассказали, на сколько зимних дней хватит запаса газа в стране

Гуйяш: газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня

Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 авг - РИА Новости. Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Наши газохранилища заполнены на 64%... Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Он уточнил, что если брать в расчет потребление только домохозяйств, запасов газа хватило бы на 171 зимний день.
В мире, Венгрия
 
 
