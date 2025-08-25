Рейтинг@Mail.ru
Венгрия ожидает от Украины и ЕК выполнения обязательств по "Дружбе" - РИА Новости, 25.08.2025
17:34 25.08.2025 (обновлено: 17:40 25.08.2025)
Венгрия ожидает от Украины и ЕК выполнения обязательств по "Дружбе"
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия ожидает от Еврокомиссии и Украины, что они выполнят свои обязательства по безопасности в отношении безопасности нефтепровода "Дружба", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Украина брала на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечит энергоснабжение всех стран ЕС, в том числе Венгрии и Словакии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.Еврокомиссия, в свою очередь, 27 января 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической для венгерского энергоснабжения инфраструктуры, напомнил он."Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина", - подчеркнул Гуйяш.Ранее между Киевом и Будапештом случилась дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
в мире, еврокомиссия, украина, венгрия
В мире, Еврокомиссия, Украина, Венгрия
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия ожидает от Еврокомиссии и Украины, что они выполнят свои обязательства по безопасности в отношении безопасности нефтепровода "Дружба", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Украина брала на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечит энергоснабжение всех стран ЕС, в том числе Венгрии и Словакии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Еврокомиссия, в свою очередь, 27 января 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической для венгерского энергоснабжения инфраструктуры, напомнил он.
"Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина", - подчеркнул Гуйяш.
Ранее между Киевом и Будапештом случилась дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
 
