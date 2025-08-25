Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не видит альтернатив российским энергоресурсам - РИА Новости, 25.08.2025
18:13 25.08.2025
Венгрия не видит альтернатив российским энергоресурсам
БУДАПЕШТ, 25 авг - РИА Новости. Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Венгерское правительство не видит, откуда Европа могла бы получать сырье подобного качества и по подобной цене, поэтому Венгрия сохраняет экономические связи с Россией", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 авг - РИА Новости. Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Венгерское правительство не видит, откуда Европа могла бы получать сырье подобного качества и по подобной цене, поэтому Венгрия сохраняет экономические связи с Россией", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
В Венгрии рассказали, на сколько зимних дней хватит запаса газа в стране
