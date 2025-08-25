https://ria.ru/20250825/universitet-2037349692.html
CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба
CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба - РИА Новости, 25.08.2025
CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба
Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет. "Человек ведет стрельбу на территории кампуса Университета Южной Каролины", - передает телеканал. Подробностей пока нет.
CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба
