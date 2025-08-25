Рейтинг@Mail.ru
CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба
02:55 25.08.2025
CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет. "Человек ведет стрельбу на территории кампуса Университета Южной Каролины", - передает телеканал. Подробностей пока нет.
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет.
"Человек ведет стрельбу на территории кампуса Университета Южной Каролины", - передает телеканал.
Подробностей пока нет.
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
22 августа, 01:45
 
