CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба

CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба - РИА Новости, 25.08.2025

CNN: в американском Университете Южной Каролины произошла стрельба

Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет.

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет. "Человек ведет стрельбу на территории кампуса Университета Южной Каролины", - передает телеканал. Подробностей пока нет.

