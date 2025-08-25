https://ria.ru/20250825/ukraina-2037465247.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

2025-08-25T15:10:00+03:00

в мире

россия

киев

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 15.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

