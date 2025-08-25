https://ria.ru/20250825/ukraina-2037465247.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:10:00+03:00
2025-08-25T15:10:00+03:00
2025-08-25T15:10:00+03:00
в мире
россия
киев
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba26fa3241fe70c5ab4265b1a7a8567a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 15.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250805/shtaby-2033392614.html
россия
киев
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8f42e1a5a3ade851d267a4f0510aae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу