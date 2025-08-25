https://ria.ru/20250825/ukraina-2037358494.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 7.02 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях. Ранее ее объявили в Днепропетровской, Сумской и Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
