Рейтинг@Mail.ru
Участники саммита ШОС примут "Тяньцзиньскую декларацию" - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/uchastniki-2037364932.html
Участники саммита ШОС примут "Тяньцзиньскую декларацию"
Участники саммита ШОС примут "Тяньцзиньскую декларацию" - РИА Новости, 25.08.2025
Участники саммита ШОС примут "Тяньцзиньскую декларацию"
Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T08:45:00+03:00
2025-08-25T08:45:00+03:00
в мире
китай
россия
индия
чжан ханьхуэй
шос
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_9ea4ca2d92f1b7cad5d71d78ebe0e5c3.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "На саммите будут приняты итоговые документы, включая "Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС", - отметил он. "Государства-члены планируют опубликовать декларацию саммита в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам", - пояснил Чжан Ханьхуэй. "Будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе консенсуса и желания государств-членов в области практического сотрудничества", - заключил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://ria.ru/20240909/shos-1971513388.html
https://ria.ru/20250506/gensek-2015210785.html
китай
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc506dd5b647a7f5fccea3812f818a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, индия, чжан ханьхуэй, шос, оон
В мире, Китай, Россия, Индия, Чжан Ханьхуэй, ШОС, ООН
Участники саммита ШОС примут "Тяньцзиньскую декларацию"

Посол Ханьхуэй: участники саммита ШОС примут "Тяньцзиньскую декларацию"

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"На саммите будут приняты итоговые документы, включая "Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС", - отметил он.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Китай во время председательства в ШОС проведет более ста мероприятий
9 сентября 2024, 08:03
"Государства-члены планируют опубликовать декларацию саммита в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам", - пояснил Чжан Ханьхуэй.
"Будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе консенсуса и желания государств-членов в области практического сотрудничества", - заключил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Генсек ШОС рассказал о согласовании списка участников саммита
6 мая, 09:54
 
В миреКитайРоссияИндияЧжан ХаньхуэйШОСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала