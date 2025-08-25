https://ria.ru/20250825/ubiystvo-2037474969.html
Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 25.08.2025
Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
Саратовский областной суд оставил под стражей до 6 октября фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:47:00+03:00
2025-08-25T15:47:00+03:00
2025-08-25T16:01:00+03:00
происшествия
саратовский областной суд
убийство генерала москалика
ярослав москалик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
саратовская область
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд оставил под стражей до 6 октября фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной инстанции."Оставили без изменений арест до 6 октября. Это фигурант дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика", - сообщила собеседница агентства, комментируя апелляцию на меру пресечения фигуранту. В пресс-службе суда уточнили РИА Новости, что его зовут Василий Графский.Ранее ФСБ сообщала о задержании на территории Саратовской области гражданина России, 1976 года рождения, причастного к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства. В результате его подрыва 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович.Также задержанный передавал Киеву данные о военнослужащих воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.По данным ФСБ, в июле 2023 года фигурант через WhatsApp вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение.Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, ему могут вменить госизмену. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.
https://ria.ru/20250428/rada-2013863089.html
саратовская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
Соучастник убийства генерала Москалика о подготовке теракта
Соучастник убийства генерала Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, он говорит об этом на видео от ФСБ.
2025-08-25T15:47
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовский областной суд , убийство генерала москалика, ярослав москалик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саратовская область, россия, киев
Происшествия, Саратовский областной суд , Убийство генерала Москалика, Ярослав Москалик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Саратовская область, Россия, Киев
Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
Суд продлил до 6 октября арест фигуранта дела об убийстве генерала Москалика