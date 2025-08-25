https://ria.ru/20250825/ubiystvo-2037474969.html

Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

Саратовский областной суд оставил под стражей до 6 октября фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе

2025-08-25T15:47:00+03:00

2025-08-25T15:47:00+03:00

2025-08-25T16:01:00+03:00

САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд оставил под стражей до 6 октября фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной инстанции."Оставили без изменений арест до 6 октября. Это фигурант дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика", - сообщила собеседница агентства, комментируя апелляцию на меру пресечения фигуранту. В пресс-службе суда уточнили РИА Новости, что его зовут Василий Графский.Ранее ФСБ сообщала о задержании на территории Саратовской области гражданина России, 1976 года рождения, причастного к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства. В результате его подрыва 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович.Также задержанный передавал Киеву данные о военнослужащих воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.По данным ФСБ, в июле 2023 года фигурант через WhatsApp вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение.Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, ему могут вменить госизмену. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.

саратовская область

россия

киев

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

