https://ria.ru/20250825/turtsija-2037389753.html
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину - РИА Новости, 25.08.2025
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину
Подход Турции к идее отправки войск на Украину в качестве гаранта безопасности является хладнокровным и рациональным, республика не хочет быть пешкой в руках... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:43:00+03:00
2025-08-25T10:43:00+03:00
2025-08-25T10:43:00+03:00
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f9edad6087f723c6cd9c6363d13483cc.jpg
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Подход Турции к идее отправки войск на Украину в качестве гаранта безопасности является хладнокровным и рациональным, республика не хочет быть пешкой в руках Запада, демонстрирующего "двойные стандарты", пишет турецкий политический аналитик Барту Экен в статье на портале Haber7. Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украину, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в свою очередь сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. Экен подчеркнул тот факт, что Турция - единственный игрок, "который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта". "Анкара же подходит к этому приглашению хладнокровно и рационально. Три критерия, выдвинутые источниками министерства национальной обороны, являются четким заявлением о том, что Турция больше не будет пешкой в чьих-то авантюрах: сначала перемирие, затем четкое определение задач и, наконец, определение вклада каждого", - отметил колумнист. По его словам, Запад, требуя от Турции военных для тушения "пожара у себя на пороге", закрывает глаза на один из самых жестоких геноцидов в истории человечества, происходящий в Газе. "Пока они строят планы по миротворческим операциям на Украине, общее число погибших в Газе превысило 62 тысячи… Это недопустимый двойной стандарт. Это моральное банкротство. Если жизнь человека на Украине ценна, то жизнь палестинского ребенка в Газе не имеет никакой ценности? Мир – это роскошь, доступная только европейскому континенту?", - отметил Экен. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250314/turtsiya-2004902312.html
https://ria.ru/20250227/turtsiya-2002001778.html
https://ria.ru/20250306/ankara-2003379582.html
украина
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b790a57880dd3f0220cd84973350e5e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, анкара (провинция), дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину
Экен: Турция не хочет быть пешкой Запада в вопросе отправки войск на Украину
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Подход Турции к идее отправки войск на Украину в качестве гаранта безопасности является хладнокровным и рациональным, республика не хочет быть пешкой в руках Запада, демонстрирующего "двойные стандарты", пишет турецкий политический аналитик Барту Экен в статье на портале Haber7.
Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции
сообщил, что Анкара
считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украину
, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в свою очередь сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине.
Экен подчеркнул тот факт, что Турция - единственный игрок, "который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта".
"Анкара же подходит к этому приглашению хладнокровно и рационально. Три критерия, выдвинутые источниками министерства национальной обороны, являются четким заявлением о том, что Турция больше не будет пешкой в чьих-то авантюрах: сначала перемирие, затем четкое определение задач и, наконец, определение вклада каждого", - отметил колумнист.
По его словам, Запад, требуя от Турции военных для тушения "пожара у себя на пороге", закрывает глаза на один из самых жестоких геноцидов в истории человечества, происходящий в Газе.
"Пока они строят планы по миротворческим операциям на Украине, общее число погибших в Газе превысило 62 тысячи… Это недопустимый двойной стандарт. Это моральное банкротство. Если жизнь человека на Украине ценна, то жизнь палестинского ребенка в Газе не имеет никакой ценности? Мир – это роскошь, доступная только европейскому континенту?", - отметил Экен.
Ранее президент США Дональд Трамп
принял в Белом доме Владимира Зеленского
и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев
, с существующими в НАТО
. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы
для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России
, чреват резкой эскалацией.