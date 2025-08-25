Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину
10:43 25.08.2025
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину
Эксперт оценил позицию Турции по отправке войск на Украину
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
дональд трамп
владимир зеленский
нато
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Подход Турции к идее отправки войск на Украину в качестве гаранта безопасности является хладнокровным и рациональным, республика не хочет быть пешкой в руках Запада, демонстрирующего "двойные стандарты", пишет турецкий политический аналитик Барту Экен в статье на портале Haber7. Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украину, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в свою очередь сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. Экен подчеркнул тот факт, что Турция - единственный игрок, "который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта". "Анкара же подходит к этому приглашению хладнокровно и рационально. Три критерия, выдвинутые источниками министерства национальной обороны, являются четким заявлением о том, что Турция больше не будет пешкой в чьих-то авантюрах: сначала перемирие, затем четкое определение задач и, наконец, определение вклада каждого", - отметил колумнист. По его словам, Запад, требуя от Турции военных для тушения "пожара у себя на пороге", закрывает глаза на один из самых жестоких геноцидов в истории человечества, происходящий в Газе. "Пока они строят планы по миротворческим операциям на Украине, общее число погибших в Газе превысило 62 тысячи… Это недопустимый двойной стандарт. Это моральное банкротство. Если жизнь человека на Украине ценна, то жизнь палестинского ребенка в Газе не имеет никакой ценности? Мир – это роскошь, доступная только европейскому континенту?", - отметил Экен. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
в мире, украина, турция, анкара (провинция), дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Подход Турции к идее отправки войск на Украину в качестве гаранта безопасности является хладнокровным и рациональным, республика не хочет быть пешкой в руках Запада, демонстрирующего "двойные стандарты", пишет турецкий политический аналитик Барту Экен в статье на портале Haber7.
Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украину, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в свою очередь сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине.
Экен подчеркнул тот факт, что Турция - единственный игрок, "который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта".
"Анкара же подходит к этому приглашению хладнокровно и рационально. Три критерия, выдвинутые источниками министерства национальной обороны, являются четким заявлением о том, что Турция больше не будет пешкой в чьих-то авантюрах: сначала перемирие, затем четкое определение задач и, наконец, определение вклада каждого", - отметил колумнист.
По его словам, Запад, требуя от Турции военных для тушения "пожара у себя на пороге", закрывает глаза на один из самых жестоких геноцидов в истории человечества, происходящий в Газе.
"Пока они строят планы по миротворческим операциям на Украине, общее число погибших в Газе превысило 62 тысячи… Это недопустимый двойной стандарт. Это моральное банкротство. Если жизнь человека на Украине ценна, то жизнь палестинского ребенка в Газе не имеет никакой ценности? Мир – это роскошь, доступная только европейскому континенту?", - отметил Экен.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
