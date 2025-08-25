В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана в Китае
У властей Турции нет информации о возможности встречи Эрдогана и Путина в КНР
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
Лавров объяснил, почему Путин не может встретиться с Зеленским
24 августа, 16:36
"Пока такой информации нет. Программа турецкого лидера будет обнародована ближе к саммиту", - сказал собеседник агентства.
Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.