В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана в Китае
25.08.2025
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана в Китае
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана в Китае
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. "Пока такой информации нет. Программа турецкого лидера будет обнародована ближе к саммиту", - сказал собеседник агентства. Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана в Китае

У властей Турции нет информации о возможности встречи Эрдогана и Путина в КНР

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
"Пока такой информации нет. Программа турецкого лидера будет обнародована ближе к саммиту", - сказал собеседник агентства.
Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
