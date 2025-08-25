https://ria.ru/20250825/turisty-2037369835.html
На Курилах нашли пропавших туристов
На Курилах нашли пропавших туристов - РИА Новости, 25.08.2025
На Курилах нашли пропавших туристов
Спасатели обнаружили группу туристов, пропавшую накануне при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп, сообщил глава Курильского муниципального округа
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили группу туристов, пропавшую накануне при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин."Все десять человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск", — написал он в Telegram-канале.По словам главы округа, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Медицинская помощь им не требуется, добавили в пресс-службе МЧС.Туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида, совершавшая восхождение на вулкан Баранского, не вернулась в лагерь в назначенное время и не вышла на связь. На поиски направились спасатели, военные, полицейские, сотрудники местной администрации. Операция осложнялась погодными условиями: низкой облачностью, густым туманом, видимость не превышала пяти метров.Кроме того, поиски затрудняло то, что, по информации МЧС, перед восхождением группа официально не зарегистрировалась. Как писал Telegram-канал Shot, туристы могли сбиться с пути, поскольку гиды, скорее всего, плохо знали маршрут и в тумане свернули не туда.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
