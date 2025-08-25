https://ria.ru/20250825/turisty-2037353801.html

На Курилах нашли пропавшую группу туристов

Группу туристов, пропавшую на острове Итуруп, нашли живыми, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин в Telegram-канале.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг — РИА Новости. Группу туристов, пропавшую на острове Итуруп, нашли живыми, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин в Telegram-канале."Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск", — написал он.В пресс-службе МЧС России уточнили, что медицинская помощь им не требуется.Группа в составе девяти женщин и мужчины-гида не вышла на связь во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп. По информации спасателей, перед восхождением группа официально не зарегистрировалась, что затруднило поисковую операцию.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

