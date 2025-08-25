https://ria.ru/20250825/tramp-2037542232.html
Трамп заявил, что общался с Путиным на прошлой неделе
Трамп заявил, что общался с Путиным на прошлой неделе - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп заявил, что общался с Путиным на прошлой неделе
Президент США Дональд Трамп утверждает, что у него ещё состоялось общение с российским лидером Владимиром Путиным после их последнего разговора в ночь с...
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у него ещё состоялось общение с российским лидером Владимиром Путиным после их последнего разговора в ночь с понедельника на вторник на прошлой неделе. "Да. Каждый разговор, который у меня состоялся с ним, был хорошим разговором", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о том, говорил ли он еще с Путиным после прошлого понедельника. Разговор Путина и Трампа на прошлой неделе в ночь с понедельника на вторник состоялся по инициативе американской стороны, ранее рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Трамп провел его после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Как отмечал Ушаков, в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Трамп заявил, что общался с Путиным на прошлой неделе
