Трамп рассказал об обсуждении гарантий безопасности для Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 25.08.2025
Трамп рассказал об обсуждении гарантий безопасности для Украины
Трамп рассказал об обсуждении гарантий безопасности для Украины
Подробности "гарантий безопасности "для Киева еще не обсуждались, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.08.2025
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Подробности "гарантий безопасности "для Киева еще не обсуждались, заявил президент США Дональд Трамп."Мы даже не обсуждали деталей этого", - сказал Трамп журналистам.
Украина, Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал об обсуждении гарантий безопасности для Украины

Трамп заявил, что детали гарантий безопасности для Украины пока не обсуждались

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Подробности "гарантий безопасности "для Киева еще не обсуждались, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы даже не обсуждали деталей этого", - сказал Трамп журналистам.
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
23 августа, 14:16
23 августа, 14:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
