https://ria.ru/20250825/tramp-2037533407.html
Трамп рассказал об обсуждении гарантий безопасности для Украины
Подробности "гарантий безопасности "для Киева еще не обсуждались, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:00:00+03:00
2025-08-25T19:00:00+03:00
2025-08-25T19:09:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
киев
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Подробности "гарантий безопасности "для Киева еще не обсуждались, заявил президент США Дональд Трамп."Мы даже не обсуждали деталей этого", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250823/stubb-2037164278.html
украина
киев
сша
украина, киев, сша, дональд трамп
Украина, Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что детали гарантий безопасности для Украины пока не обсуждались