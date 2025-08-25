https://ria.ru/20250825/toplivo-2037555872.html

Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо

Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо - РИА Новости, 25.08.2025

Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T22:08:00+03:00

2025-08-25T22:08:00+03:00

2025-08-25T22:08:00+03:00

экономика

россия

александр новак

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ. Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.

https://ria.ru/20250825/benzin-2037554966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)