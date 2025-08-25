Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо
22:08 25.08.2025
Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо
экономика
россия
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ. Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.
экономика, россия, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ.
Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов.
"Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.
Экономика Россия Александр Новак Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
