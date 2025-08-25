Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо

https://ria.ru/20250825/toplivo-2037555872.html
экономика
россия
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ. Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.
россия
