Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников
Большой театр не смог взыскать компенсацию за продажу билетов от его имени
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости.
Ответчиками по иску указаны Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По данным следствия, они в феврале 2017 года создали сайты-двойники Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и через них незаконно продавали билеты по завышенным ценам. В 2024 году суд признал их виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приговорил к условным и реальным срокам – вплоть до 7,5 лет колонии.
Этим летом Большой театр обратился в суд с иском о компенсации за нарушение исключительного права.
"В исковом заявлении в полном объеме не указаны сведения об истце и ответчике, к исковому заявлению не приложено уведомление о направлении участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют", - сказано в документе.
Суд оставил иск без движения, предложив исправить нарушения в определенный срок. А когда они так и не были исправлены, вернул его без рассмотрения.