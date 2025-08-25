Рейтинг@Mail.ru
Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ
15:02 25.08.2025 (обновлено: 16:18 25.08.2025)
Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ
Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ
Танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" поделился с RT своей историей о том, как он РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" поделился с RT своей историей о том, как он сумел удержать позиции в серой зоне, пока не подошло подкрепление.Когда его танк подбили, Док вместе с товарищами занял один из вражеских блиндажей, однако вскоре их местоположение раскрыли. По ним начала работать артиллерия, а также беспилотники. Боевики ВСУ пытались выбить их из укрытия, но Док и его товарищи смогли спастись.Как рассказал танкист, после очередной атаки дрона блиндаж загорелся и им пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны противника."Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами", — цитирует его слова издание.Вероятно, противник решил, что никто не уцелел, и отступил, рассказал Док. Находясь в серой зоне, российским бойцам приходилось искать способы добраться к своим, однако все пути отхода были блокированы огневыми точками противника, поэтому им оставалось только ждать подкрепления.
россия
украина
В мире, Россия, Украина, СВО
Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ

RT: российский танкист Док рассказал, как смог выжить в 200 м от позиций ВСУ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" поделился с RT своей историей о том, как он сумел удержать позиции в серой зоне, пока не подошло подкрепление.
Когда его танк подбили, Док вместе с товарищами занял один из вражеских блиндажей, однако вскоре их местоположение раскрыли. По ним начала работать артиллерия, а также беспилотники. Боевики ВСУ пытались выбить их из укрытия, но Док и его товарищи смогли спастись.
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ, рассказал боец
11 июля, 03:06
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ, рассказал боец
11 июля, 03:06
Как рассказал танкист, после очередной атаки дрона блиндаж загорелся и им пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны противника.
"Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами", — цитирует его слова издание.
Вероятно, противник решил, что никто не уцелел, и отступил, рассказал Док. Находясь в серой зоне, российским бойцам приходилось искать способы добраться к своим, однако все пути отхода были блокированы огневыми точками противника, поэтому им оставалось только ждать подкрепления.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Танкист группировки "Центр" рассказал, как икона спасла его от осколка
2 февраля, 05:03
 
