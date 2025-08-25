https://ria.ru/20250825/tankist-2037461144.html

Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ

Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025

Российский танкист рассказал, как выжил вблизи позиций ВСУ

Танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" поделился с RT своей историей о том, как он РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:02:00+03:00

2025-08-25T15:02:00+03:00

2025-08-25T16:18:00+03:00

в мире

россия

украина

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ffc058ad9d6afd37d2ce28132dee5c.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" поделился с RT своей историей о том, как он сумел удержать позиции в серой зоне, пока не подошло подкрепление.Когда его танк подбили, Док вместе с товарищами занял один из вражеских блиндажей, однако вскоре их местоположение раскрыли. По ним начала работать артиллерия, а также беспилотники. Боевики ВСУ пытались выбить их из укрытия, но Док и его товарищи смогли спастись.Как рассказал танкист, после очередной атаки дрона блиндаж загорелся и им пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны противника."Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами", — цитирует его слова издание.Вероятно, противник решил, что никто не уцелел, и отступил, рассказал Док. Находясь в серой зоне, российским бойцам приходилось искать способы добраться к своим, однако все пути отхода были блокированы огневыми точками противника, поэтому им оставалось только ждать подкрепления.

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028473584.html

https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996855368.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сво