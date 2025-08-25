Рейтинг@Mail.ru
Орловская область передала бойцам СВО спецоборудование для боевых задач
16:58 25.08.2025
Орловская область передала бойцам СВО спецоборудование для боевых задач
2025-08-25T16:58:00+03:00
2025-08-25T16:58:00+03:00
надежные люди
орловская область
россия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037487198_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_858f8ca5c4eddb414187fb7c59ff5c0d.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Орловская область передала участвующим в спецоперации на краснолиманском направлении военнослужащим детектор дронов, два планшета для работы с картами и ноутбук, необходимые для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Орловская область передала бойцам СВО специальное оборудование для выполнения боевых задач… Заявка наших военнослужащих была выполнена по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Был закуплен детектор дронов "Булат", который поможет вовремя обнаруживать вражеские беспилотники и обеспечит дополнительную безопасность. Также переданы два мощных планшета для работы с картами и ноутбук", – говорится в сообщении. По информации властей, в посылку также вошли письма солдатам от орловских детей и флаги Победы, России и Орловской области. Отмечается, что груз предназначен для бойцов краснолиманского направления спецоперации и передан командиру одного из подразделений, уроженцу Орловской области с позывным "Татарин". "От имени губернатора и правительства региона хочу поблагодарить вас и ваших бойцов за мужество, стойкость и преданность. Пусть эта техника служит надежным помощником, а поддержка земляков – дополнительным стимулом к победе!" – сказал при передаче груза военнослужащему заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по социальной политике Алексей Берестов, которого процитировала пресс-служба.
орловская область, россия, сво
Надежные люди, Орловская область, Россия, СВО
© Фото : Правительство Орловской областиПередала бойцам СВО специального оборудования для выполнения боевых задач
Передала бойцам СВО специального оборудования для выполнения боевых задач - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Правительство Орловской области
Передала бойцам СВО специального оборудования для выполнения боевых задач
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Орловская область передала участвующим в спецоперации на краснолиманском направлении военнослужащим детектор дронов, два планшета для работы с картами и ноутбук, необходимые для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Орловская область передала бойцам СВО специальное оборудование для выполнения боевых задач… Заявка наших военнослужащих была выполнена по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Был закуплен детектор дронов "Булат", который поможет вовремя обнаруживать вражеские беспилотники и обеспечит дополнительную безопасность. Также переданы два мощных планшета для работы с картами и ноутбук", – говорится в сообщении.
По информации властей, в посылку также вошли письма солдатам от орловских детей и флаги Победы, России и Орловской области. Отмечается, что груз предназначен для бойцов краснолиманского направления спецоперации и передан командиру одного из подразделений, уроженцу Орловской области с позывным "Татарин".
"От имени губернатора и правительства региона хочу поблагодарить вас и ваших бойцов за мужество, стойкость и преданность. Пусть эта техника служит надежным помощником, а поддержка земляков – дополнительным стимулом к победе!" – сказал при передаче груза военнослужащему заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по социальной политике Алексей Берестов, которого процитировала пресс-служба.
