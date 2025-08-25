https://ria.ru/20250825/svo-2037452477.html
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты - РИА Новости, 25.08.2025
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты
Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации бойцам группировки российских войск "Север" гуманитарную посылку с лекарствами, продуктами... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:27:00+03:00
2025-08-25T14:27:00+03:00
2025-08-25T14:27:00+03:00
надежные люди
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037446595_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a063140472015f4f41b2d941409bcf45.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации бойцам группировки российских войск "Север" гуманитарную посылку с лекарствами, продуктами питания, маскировочными сетями и окопными свечами, сообщили в пресс-службе епархии. Отмечается, что руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил расположение боевых подразделений группировки войск "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. "В расположение подразделений были доставлены маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, средства личной гигиены, нательное белье, постельные принадлежности, продукты питания, овощи, фрукты, домашнее сало, консервация, молочные продукты и большой ассортимент кондитерских изделий и домашней выпечки", – говорится в сообщении. Кроме этого, по информации епархии, в дар бойцам передали стяги с изображением Спаса Нерукотворного, походные иконостасы, православные шевроны, солдатские молитвословы и нательные крестики. Священнослужитель поблагодарил военнослужащих за героическое служение Родине и благословил на ратные подвиги во имя Отечества. Командиры и личный состав подразделений выразили признательность Брянской епархии за духовное укрепление военнослужащих и материальную помощь. Епархия благодарит волонтеров поселков Мичуринский и Путевка за маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, а также за регулярную помощь воинам.
https://ria.ru/20250825/svo-2037390514.html
https://ria.ru/20250825/svo-2037366922.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037446595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad6eaac1f735b7b277f99882b56f3dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты
Брянская епархия отправила в зону спецоперации медикаменты и продукты
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации бойцам группировки российских войск "Север" гуманитарную посылку с лекарствами, продуктами питания, маскировочными сетями и окопными свечами, сообщили в пресс-службе епархии.
Отмечается, что руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил расположение боевых подразделений группировки войск "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра.
"В расположение подразделений были доставлены маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, средства личной гигиены, нательное белье, постельные принадлежности, продукты питания, овощи, фрукты, домашнее сало, консервация, молочные продукты и большой ассортимент кондитерских изделий и домашней выпечки", – говорится в сообщении.
Кроме этого, по информации епархии, в дар бойцам передали стяги с изображением Спаса Нерукотворного, походные иконостасы, православные шевроны, солдатские молитвословы и нательные крестики. Священнослужитель поблагодарил военнослужащих за героическое служение Родине и благословил на ратные подвиги во имя Отечества. Командиры и личный состав подразделений выразили признательность Брянской епархии за духовное укрепление военнослужащих и материальную помощь.
Епархия благодарит волонтеров поселков Мичуринский и Путевка за маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, а также за регулярную помощь воинам.