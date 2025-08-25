Рейтинг@Mail.ru
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты - РИА Новости, 25.08.2025
14:27 25.08.2025
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты
Брянская епархия отправила бойцам на СВО медикаменты и продукты
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации бойцам группировки российских войск "Север" гуманитарную посылку с лекарствами, продуктами питания, маскировочными сетями и окопными свечами, сообщили в пресс-службе епархии. Отмечается, что руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил расположение боевых подразделений группировки войск "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. "В расположение подразделений были доставлены маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, средства личной гигиены, нательное белье, постельные принадлежности, продукты питания, овощи, фрукты, домашнее сало, консервация, молочные продукты и большой ассортимент кондитерских изделий и домашней выпечки", – говорится в сообщении. Кроме этого, по информации епархии, в дар бойцам передали стяги с изображением Спаса Нерукотворного, походные иконостасы, православные шевроны, солдатские молитвословы и нательные крестики. Священнослужитель поблагодарил военнослужащих за героическое служение Родине и благословил на ратные подвиги во имя Отечества. Командиры и личный состав подразделений выразили признательность Брянской епархии за духовное укрепление военнослужащих и материальную помощь. Епархия благодарит волонтеров поселков Мичуринский и Путевка за маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, а также за регулярную помощь воинам.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации бойцам группировки российских войск "Север" гуманитарную посылку с лекарствами, продуктами питания, маскировочными сетями и окопными свечами, сообщили в пресс-службе епархии.
Отмечается, что руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил расположение боевых подразделений группировки войск "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра.
"В расположение подразделений были доставлены маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, средства личной гигиены, нательное белье, постельные принадлежности, продукты питания, овощи, фрукты, домашнее сало, консервация, молочные продукты и большой ассортимент кондитерских изделий и домашней выпечки", – говорится в сообщении.
Кроме этого, по информации епархии, в дар бойцам передали стяги с изображением Спаса Нерукотворного, походные иконостасы, православные шевроны, солдатские молитвословы и нательные крестики. Священнослужитель поблагодарил военнослужащих за героическое служение Родине и благословил на ратные подвиги во имя Отечества. Командиры и личный состав подразделений выразили признательность Брянской епархии за духовное укрепление военнослужащих и материальную помощь.
Епархия благодарит волонтеров поселков Мичуринский и Путевка за маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, а также за регулярную помощь воинам.
