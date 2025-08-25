https://ria.ru/20250825/svo-2037390514.html

Жители Оренбуржья отправили электровелосипеды штурмовикам в зону СВО

Жители Оренбуржья отправили электровелосипеды штурмовикам в зону СВО - РИА Новости, 25.08.2025

Жители Оренбуржья отправили электровелосипеды штурмовикам в зону СВО

25.08.2025

УФА, 25 авг – РИА Новости. Жители Оренбургской области отправили девять электровелосипедов и два электросамоката для подразделений штурмовиков в зону спецоперации, сообщила РИА Новости координатор по работе со СМИ регионального отделения Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова. "По просьбе бойцов Народный фронт в Оренбурге организовал сбор средств и закупил 9 современных электровелосипедов и 2 электросамоката для подразделений штурмовиков, которые сейчас выполняют боевые задачи на покровском и запорожском направлениях. Этот электротранспорт уже доставлен ребятам. Боец с позывным "Мясник" показал, как бойцы осваивают технику: собрали, провели испытания, покрасили в боевой окрас. Она поможет быстро подвозить на передовые рубежи еду, воду, топливо и другие необходимые грузы", - сообщила Давыдова. Она отметила, что потребность в таком транспорте остаётся высокой. "Мы продолжаем сбор средств в рамках проекта "Всё для Победы". Каждый ваш вклад — это ещё один велосипед, который окажется в руках наших бойцов и поможет им в выполнении боевых задач", - добавила собеседница агентства.

