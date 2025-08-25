Рейтинг@Mail.ru
Из Алтайского края отправили дроны, технику и лекарства в зону СВО
09:02 25.08.2025
Из Алтайского края отправили дроны, технику и лекарства в зону СВО
надежные люди
алтайский край
курск
белгород
единая россия
БАРНАУЛ , 25 авг - РИА Новости. Дроны, технику и лекарства отправили в зону СВО из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Из Алтайского края отправлено 160 тонн очередного гуманитарного груза в зону СВО, в города Курск, Белгород, а также новые российские регионы. В гуманитарный груз вошли дроны, техника, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также медикаменты, бытовая химия, вода и продукты питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что также были отправлены именные посылки бойцам и наборы для творчества школьников к началу учебного года в рамках акции "Соберем ребенка в школу". "Формирование очередной партии стало результатом совместной работы правительства края, партии "Единая Россия", Комитета семей воинов Отечества и волонтерских групп", - отмечает пресс-служба.
алтайский край
курск
белгород
алтайский край, курск, белгород, единая россия
Надежные люди, Алтайский край, Курск, Белгород, Единая Россия
Отправка гуманитарного груза из Алтайского края в зону СВО
© Фото предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия"
Отправка гуманитарного груза из Алтайского края в зону СВО
БАРНАУЛ , 25 авг - РИА Новости. Дроны, технику и лекарства отправили в зону СВО из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Из Алтайского края отправлено 160 тонн очередного гуманитарного груза в зону СВО, в города Курск, Белгород, а также новые российские регионы. В гуманитарный груз вошли дроны, техника, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также медикаменты, бытовая химия, вода и продукты питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были отправлены именные посылки бойцам и наборы для творчества школьников к началу учебного года в рамках акции "Соберем ребенка в школу".
"Формирование очередной партии стало результатом совместной работы правительства края, партии "Единая Россия", Комитета семей воинов Отечества и волонтерских групп", - отмечает пресс-служба.
Надежные люди, Алтайский край, Курск, Белгород, Единая Россия
 
 
