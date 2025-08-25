Из Алтайского края отправили дроны, технику и лекарства в зону СВО
Из Алтайского края отправили дроны, технику, РЭБ и лекарства в зону СВО
© Фото предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия" Отправка гуманитарного груза из Алтайского края в зону СВО
© Фото предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия"
Отправка гуманитарного груза из Алтайского края в зону СВО
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 25 авг - РИА Новости. Дроны, технику и лекарства отправили в зону СВО из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Из Алтайского края отправлено 160 тонн очередного гуманитарного груза в зону СВО, в города Курск, Белгород, а также новые российские регионы. В гуманитарный груз вошли дроны, техника, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также медикаменты, бытовая химия, вода и продукты питания", - говорится в сообщении.
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
20 августа, 21:55
Отмечается, что также были отправлены именные посылки бойцам и наборы для творчества школьников к началу учебного года в рамках акции "Соберем ребенка в школу".
"Формирование очередной партии стало результатом совместной работы правительства края, партии "Единая Россия", Комитета семей воинов Отечества и волонтерских групп", - отмечает пресс-служба.
Марий Эл отправил партию техники бойцам на СВО
20 августа, 15:58