https://ria.ru/20250825/svo-2037366922.html

Из Алтайского края отправили дроны, технику и лекарства в зону СВО

Из Алтайского края отправили дроны, технику и лекарства в зону СВО - РИА Новости, 25.08.2025

Из Алтайского края отправили дроны, технику и лекарства в зону СВО

Дроны, технику и лекарства отправили в зону СВО из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:02:00+03:00

2025-08-25T09:02:00+03:00

2025-08-25T09:02:00+03:00

надежные люди

алтайский край

курск

белгород

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037366157_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_cc6a3b0fed2cfc125f0c08250f354f1e.jpg

БАРНАУЛ , 25 авг - РИА Новости. Дроны, технику и лекарства отправили в зону СВО из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Из Алтайского края отправлено 160 тонн очередного гуманитарного груза в зону СВО, в города Курск, Белгород, а также новые российские регионы. В гуманитарный груз вошли дроны, техника, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также медикаменты, бытовая химия, вода и продукты питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что также были отправлены именные посылки бойцам и наборы для творчества школьников к началу учебного года в рамках акции "Соберем ребенка в школу". "Формирование очередной партии стало результатом совместной работы правительства края, партии "Единая Россия", Комитета семей воинов Отечества и волонтерских групп", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250820/dagestan-2036606203.html

https://ria.ru/20250820/svo-2036531416.html

алтайский край

курск

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, курск, белгород, единая россия