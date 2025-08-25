https://ria.ru/20250825/svo-2037353345.html
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку
Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.08.2025
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома". В среду, 20 августа, Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток". "На этот раз у нас в основном пешие группы были. Не было ни мотоциклов, ни техники. Пешком всегда наиболее удобно, и маневреннее, и безопаснее… Около 15 километров", - сказал боец. По его словам, перед подразделениями ВС РФ стояла задача подойти к Новогеоргиевке максимально близко для того, чтобы направить артиллерию на противника и обеспечить коридор для другой роты, после чего перейти к штурму. Для выполнения этой задачи бойцам дали от двух до трех недель.
