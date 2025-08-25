Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 25.08.2025
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку - РИА Новости, 25.08.2025
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку
Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома". В среду, 20 августа, Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток". "На этот раз у нас в основном пешие группы были. Не было ни мотоциклов, ни техники. Пешком всегда наиболее удобно, и маневреннее, и безопаснее… Около 15 километров", - сказал боец. По его словам, перед подразделениями ВС РФ стояла задача подойти к Новогеоргиевке максимально близко для того, чтобы направить артиллерию на противника и обеспечить коридор для другой роты, после чего перейти к штурму. Для выполнения этой задачи бойцам дали от двух до трех недель.
днепропетровская область
россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия
В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома".
В среду, 20 августа, Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток".
"На этот раз у нас в основном пешие группы были. Не было ни мотоциклов, ни техники. Пешком всегда наиболее удобно, и маневреннее, и безопаснее… Около 15 километров", - сказал боец.
По его словам, перед подразделениями ВС РФ стояла задача подойти к Новогеоргиевке максимально близко для того, чтобы направить артиллерию на противника и обеспечить коридор для другой роты, после чего перейти к штурму. Для выполнения этой задачи бойцам дали от двух до трех недель.
