https://ria.ru/20250825/svo-2037353345.html

В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку

В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку - РИА Новости, 25.08.2025

В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку

Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T05:14:00+03:00

2025-08-25T05:14:00+03:00

2025-08-25T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:100:2397:1448_1920x0_80_0_0_008cba0bd42acb05a7cef078a5e33292.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома". В среду, 20 августа, Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток". "На этот раз у нас в основном пешие группы были. Не было ни мотоциклов, ни техники. Пешком всегда наиболее удобно, и маневреннее, и безопаснее… Около 15 километров", - сказал боец. По его словам, перед подразделениями ВС РФ стояла задача подойти к Новогеоргиевке максимально близко для того, чтобы направить артиллерию на противника и обеспечить коридор для другой роты, после чего перейти к штурму. Для выполнения этой задачи бойцам дали от двух до трех недель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, россия