Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины

Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины

2025-08-25T19:42:00+03:00

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде личных обязательств экс-вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, сообщает телеканал "Общественное". Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. "Экс-вице-премьеру Чернышову продлили срок действия возложенных обязанностей еще на два месяца. В частности, он не может выезжать за пределы Украины без разрешения и должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Общественное" при этом заявляет, что экс-вице-премьер-министр Украины ранее уже внес залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов).

