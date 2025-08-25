Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 25.08.2025 (обновлено: 19:43 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/sud-2037541073.html
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины - РИА Новости, 25.08.2025
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины
Украинский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде личных обязательств экс-вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, сообщает телеканал... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:42:00+03:00
2025-08-25T19:43:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде личных обязательств экс-вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, сообщает телеканал "Общественное". Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. "Экс-вице-премьеру Чернышову продлили срок действия возложенных обязанностей еще на два месяца. В частности, он не может выезжать за пределы Украины без разрешения и должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Общественное" при этом заявляет, что экс-вице-премьер-министр Украины ранее уже внес залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024544058.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_99c7421a8c6647d5ee5c0365eaac1559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины

Украинский суд продлил арест экс-вице-премьеру Чернышову на два месяца

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде личных обязательств экс-вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, сообщает телеканал "Общественное".
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.
"Экс-вице-премьеру Чернышову продлили срок действия возложенных обязанностей еще на два месяца. В частности, он не может выезжать за пределы Украины без разрешения и должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Общественное" при этом заявляет, что экс-вице-премьер-министр Украины ранее уже внес залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов).
Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Семья вице-премьера Украины вслед за ним покинула страну, пишут СМИ
21 июня, 21:58
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала