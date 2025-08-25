https://ria.ru/20250825/sud-2037541073.html
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины - РИА Новости, 25.08.2025
Суд продлил арест экс-вице-премьеру Украины
Украинский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде личных обязательств экс-вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, сообщает телеканал... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинский суд продлил на два месяца меру пресечения в виде личных обязательств экс-вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, сообщает телеканал "Общественное". Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. "Экс-вице-премьеру Чернышову продлили срок действия возложенных обязанностей еще на два месяца. В частности, он не может выезжать за пределы Украины без разрешения и должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Общественное" при этом заявляет, что экс-вице-премьер-министр Украины ранее уже внес залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов).
