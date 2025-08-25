https://ria.ru/20250825/sud-2037468813.html

Жительницу Омской области, дочь которой захлебнулась в ведре, будут судить

омская область

происшествия

ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Жительница Омский области, годовалая дочь которой захлебнулась в ведре с водой, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. "Годовалая дочь обвиняемой упала головой вниз в ведро с водой, стоявшее на кухне. Поскольку находящиеся в состоянии алкогольного опьянения родители девочки в этот момент спали, ребенок захлебнулся", - сообщили в пресс-службе. Жительница села Тихвинка Омской области обвиняется в "причинении смерти по неосторожности". Ей грозит до двух лет колонии. "Уголовное дело прокуратура направила в Павлоградский районный суд Омской области для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре отметили, что женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А в 2017 году ее осудили по уголовной статье. Она оставила 3-летнего сына и 8-месячную дочь зимой одних без пищи в неотапливаемом доме на продолжительное время. Тогда женщину лишили родительских прав в отношении пострадавших детей.

