03:15 25.08.2025
Экономист раскрыл, какой сигнал Центробанк посылает бизнесу и гражданам
экономика
лазарь бадалов
рудн
рубль
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Начатое Центробанком снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля — напротив, он должен стабилизироваться. Сигнал для экономических агентов заключается в другом, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.“Ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают. Напротив, снижение ставок оживит экономику и рубль может окрепнуть”, — рассуждает он.Однако смягчение денежно-кредитной политики посылает населению, бизнесу и государству другой сигнал. Ставка снижается при замедлении инфляции, а это означает торможение экономики в целом.Если деньги станут дешевле, экономическая активность вырастет, но нужны и другие меры для стимуляции роста при нынешнем торможении, заключил Бадалов.
экономика, лазарь бадалов, рудн, рубль, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Лазарь Бадалов, РУДН, Рубль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экономист раскрыл, какой сигнал Центробанк посылает бизнесу и гражданам

Экономист Бадалов: девальвации рубля из-за снижения ключевой ставки ЦБ не будет

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Начатое Центробанком снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля — напротив, он должен стабилизироваться. Сигнал для экономических агентов заключается в другом, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
“Ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают. Напротив, снижение ставок оживит экономику и рубль может окрепнуть”, — рассуждает он.
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
15 августа, 02:15
Однако смягчение денежно-кредитной политики посылает населению, бизнесу и государству другой сигнал. Ставка снижается при замедлении инфляции, а это означает торможение экономики в целом.
Если деньги станут дешевле, экономическая активность вырастет, но нужны и другие меры для стимуляции роста при нынешнем торможении, заключил Бадалов.
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей
