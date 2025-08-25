https://ria.ru/20250825/stavka-2037103110.html

Экономист раскрыл, какой сигнал Центробанк посылает бизнесу и гражданам

Экономист раскрыл, какой сигнал Центробанк посылает бизнесу и гражданам

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Начатое Центробанком снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля — напротив, он должен стабилизироваться. Сигнал для экономических агентов заключается в другом, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.“Ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают. Напротив, снижение ставок оживит экономику и рубль может окрепнуть”, — рассуждает он.Однако смягчение денежно-кредитной политики посылает населению, бизнесу и государству другой сигнал. Ставка снижается при замедлении инфляции, а это означает торможение экономики в целом.Если деньги станут дешевле, экономическая активность вырастет, но нужны и другие меры для стимуляции роста при нынешнем торможении, заключил Бадалов.

