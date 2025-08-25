https://ria.ru/20250825/ssha-2037551811.html
Университет Арканзаса сообщил о стрельбе в кампусе
Университет Арканзаса сообщил о стрельбе в кампусе - РИА Новости, 25.08.2025
Университет Арканзаса сообщил о стрельбе в кампусе
Университет Арканзаса в Соединенных Штатах сообщил в соцсети X о стреляющем на своей территории. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:22:00+03:00
2025-08-25T21:22:00+03:00
2025-08-25T21:25:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Университет Арканзаса в Соединенных Штатах сообщил в соцсети X о стреляющем на своей территории. "Экстренное уведомление: избегайте района библиотеки Маллинса из-за сообщения об активном стреляющем. Избегайте. Блокируйте. Защищайтесь", - говорится в сообщении университета. Сообщений о жертвах пока нет.
