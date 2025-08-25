Рейтинг@Mail.ru
Университет Арканзаса сообщил о стрельбе в кампусе
21:22 25.08.2025 (обновлено: 21:25 25.08.2025)
Университет Арканзаса сообщил о стрельбе в кампусе
Университет Арканзаса в Соединенных Штатах сообщил в соцсети X о стреляющем на своей территории. РИА Новости, 25.08.2025
в мире
арканзас
сша
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Университет Арканзаса в Соединенных Штатах сообщил в соцсети X о стреляющем на своей территории. "Экстренное уведомление: избегайте района библиотеки Маллинса из-за сообщения об активном стреляющем. Избегайте. Блокируйте. Защищайтесь", - говорится в сообщении университета. Сообщений о жертвах пока нет.
в мире, арканзас, сша
В мире, Арканзас, США
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Университет Арканзаса в Соединенных Штатах сообщил в соцсети X о стреляющем на своей территории.
"Экстренное уведомление: избегайте района библиотеки Маллинса из-за сообщения об активном стреляющем. Избегайте. Блокируйте. Защищайтесь", - говорится в сообщении университета.
Сообщений о жертвах пока нет.
В мире
 
 
