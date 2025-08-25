Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
21:18 25.08.2025
США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами, пишут СМИ
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает издание Independent. "Тысяча совершенно новых внедорожников, модифицированных для использования правоохранительными органами, в том числе с фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия, а также дополнительными опциями, такими как "тактические чехлы для сидений", могут обойтись налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов", - пишет издание. Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства и публикацию одного из подрядчиков сообщала, что ICE планирует потратить более 2,4 миллиона долларов на приобретение 25 внедорожников и изменение их внешнего вида для усиления безопасности в Вашингтоне. Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами, пишут СМИ

Сотрудники полиции США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает издание Independent.
"Тысяча совершенно новых внедорожников, модифицированных для использования правоохранительными органами, в том числе с фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия, а также дополнительными опциями, такими как "тактические чехлы для сидений", могут обойтись налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов", - пишет издание.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства и публикацию одного из подрядчиков сообщала, что ICE планирует потратить более 2,4 миллиона долларов на приобретение 25 внедорожников и изменение их внешнего вида для усиления безопасности в Вашингтоне.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
23 августа, 16:21
