Трамп может выбирать нового главу ФРС еще несколько месяцев, заявил Хассет

2025-08-25T15:57:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

федеральная резервная система сша

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может продолжить выбирать нового главу Федеральной резервной системы (ФРС) в течение еще нескольких месяцев, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт "Министр (финансов США Скотт) Бессент проводит тщательную процедуру отбора. Есть ряд действительно отличных кандидатов, с которыми он и президент проводят собеседования. И я предполагаю, что этот процесс займёт ещё несколько месяцев, прежде чем президент примет решение", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.

